Первый осужденный по «делу 26 марта» вышел на свободу

Юрий Кулий — первый из осужденных за нападение на полицейских на протестной акции 26 марта в Москве — вышел на свободу. Об освобождении Кулия сообщил «ОВД-Инфо» его адвокат Алексей Липцер.

В настоящий момент, рассказал адвокат, Кулий направляется из Рязанской области, где он отбывал наказание в колонии-поселении, в Москву.