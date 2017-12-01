Первый осужденный по «делу 26 марта» вышел на свободу
Юрий Кулий — первый из осужденных за нападение на полицейских на протестной акции 26 марта в Москве — вышел на свободу. Об освобождении Кулия сообщил «ОВД-Инфо» его адвокат Алексей Липцер.
В настоящий момент, рассказал адвокат, Кулий направляется из Рязанской области, где он отбывал наказание в колонии-поселении, в Москву.
Юрий Кулий в мае 2017 года был приговорен к восьми месяцам лишения свободы. Суд рассматривал его дело в особом порядке, так как Кулий полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения полицейскому.
Всего по делу о нападении на полицейских на акции протеста 26 марта осуждены, по состоянию на начало декабря, пять человек. Кроме Юрия Кулия, это Андрей Косых (приговорен к 3 годам и 8 месяцам колонии), Станислав Зимовец (2,5 года колонии), Александр Шпаков (полтора года колонии) и Алексей Политиков (2 года колонии). Суд над еще одним обвиняемым — Дмитрием Борисовым — пока не завершен.