Ne skandiroval Суд оправдал американского журналиста за участие в акции 26 марта. Репортаж «Медузы»

6 июня судья Тверского районного суда Москвы Екатерина Коротова прекратила производство по административному делу в отношении американского журналиста Алека Луна. Он был задержан во время акции протеста в Москве 26 марта за нарушении порядка проведения массовой акции. По версии полицейских, плохо владеющий русским языком журналист выкрикивал политические лозунги. В тот день Лун освещал антикоррупционное шествие для газеты The Guardian и неоднократно показывал полицейским журналистскую аккредитацию. Судья не нашла в его действиях правонарушений. Так Алек Лун стал первым задержанным 26 марта, кого оправдал суд.

Первое заседание по делу об административном правонарушении в отношении корреспондента The Guardian Алека Луна состоялось 19 мая. Тогда адвокат журналиста Илья Новиков попросил судью приобщить к делу письменное пояснение Луна о его действиях на акции 26 марта, переведенное на русский язык. Тогда судья Екатерина Коротова уточнила у адвоката, как она сможет объяснить подсудимому его права, если он плохо владеет русским языком. Новиков ответил, что без переводчика сделать это будет сложно.

После того заседания Новиков пояснил «Медузе», что в момент задержания и составления протокола его подзащитному не был предоставлен переводчик: «Это нарушение его прав. Согласиться на судебное разбирательство без переводчика означало бы в каком-то смысле оправдать действия полицейских».

6 июня Коротова поблагодарила защиту; кроме привычного списка вопросов судья решила также уточнить у американского журналиста, доверяет ли он суду. Лун ответил, что доверяет.

После того, как переводчик перевел подсудимому зачитанные судьей права, адвокат Новиков попросил приобщить к делу письмо из МИД России, в котором подтверждалась, что у Алека Луна есть журналистская аккредитация для работы в России; пояснение от газеты The Guardian о том, что 26 марта ее московский корреспондент выполнял редакционное задание и протокол опроса журналиста немецкого журнала Spiegel Кристиана Эша — очевидца задержания Луна. Эш утверждал, что Лун в митинге не участвовал, а занимался его освещением.

Илья Новиков зачитал письменное объяснение своего подзащитного. В нем Лун заявил, что 26 марта пошел на Тверскую улицу по заданию редакции, не имел при себе никакой атрибутики, не выкрикивал лозунги, а когда был задержан сотрудниками ОМОНа, несколько раз повторил им, что он иностранный журналист, и показал аккредитацию, однако они «не понимали или делали вид, что не понимают». Лун также отметил, что в ОВД просил полицейских предоставить ему адвоката и переводчика, но его просьбы оставили без внимания, а отпустили журналиста только после того, как его редакция обратилась в российский МИД.

Коротова в ответ на эти слова зачитала протокол об административном нарушении, который был составлен полицейскими ОВД Левобережное 26 марта. Из него следует, что Алек Лун был участником несанкционированной акции и, «находясь в составе группы граждан в количестве 2000 человек», нарушил порядок публичного мероприятия: «скандировал лозунги политического содержания».

Вскоре в суде выяснилось, что сначала на Луна был составлен один протокол, однако в нем якобы были неточности, поэтому у полицейских возникла необходимость в его дополнении. Тогда был составлен второй протокол — в отсутствии Луна — его и зачитала судья.

Новиков обратил внимание судьи, что ни в одном из протоколов не содержится информация о том, владеет ли Лун языком, на котором ведется производство и был ли в противном случае привлечен переводчик. А значит, по словам Новиков, «протоколы — это недопустимое доказательство».

Адвокат попросил судью прекратить производство. Новиков назвал процесс «процессуальной и фактической ошибкой», предположил, что его подзащитного просто перепутали в толпе, и намекнул на неопытность сотрудников ОВД Левобережное, которые не так часто работают во время массовых акций протеста и не смогли разобраться в том, «кто перед ними».

После небольшого перерыва судья Екатерина Коротова согласилась с этими доводами и прекратила дело. Так Алек Лун стал первым задержанным на акции 26 марта, кого оправдали впоследствии.

Илья Новиков назвал решение судьи «первой ласточкой» в «деле 26 марта»: «Это первое дело, когда человек, который ложно обвинялся в незаконных действиях на митинге 26 марта, был судом оправдан. Теперь мы знаем, что хотя бы в самых безумных случаях можно что-то сделать. Не знаю, не будет ли у судьи неприятностей после этого, но она сделала то, что должна была сделать. Хотя мы и не ожидали этого решения — ведь другие судьи должны были сделать то же самое, но не делали этого».

Алек Лун сказал, что теперь он намерен освещать акцию протеста сторонников Алексея Навального, которая намечена на 12 июня. «Делать это как-то аккуратнее я не смогу, ведь моя работа заключается в том, чтобы быть в центре событий», — рассказал Лун «Медузе» — по-русски.