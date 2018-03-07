У здания Госдумы пройдут пикеты с требованием начать расследование против депутата Слуцкого

Amnesty International
15:12, 7 марта 2018
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Правозащитная организация Amnesty International проведет около здания Госдумы одиночные пикеты с требованием начать расследование против депутата Леонида Слуцкого. Журналистки парламентского пула обвиняют его в сексуальных домогательствах.

Пикеты начнутся 8 марта в 12:00 по московскому времени.

Господин Слуцкий, мы не оставим это просто так, не дадим замолчать и забыть факты сексуального харрасмента и призовем вас — и ваших коллег, которые вас покрывают и высмеивают жертв — к ответу!

Amnesty International
О домогательствах депутата Слуцкого рассказали корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Рустамова записывала разговор с депутатом на диктофон, «Русская служба Би-би-си» опубликовала расшифровку этого разговора.
Слуцкий отверг выдвинутые обвинения, назвав их «заказухой». Спикер Госдумы Вячеслав Володин сначала заявил, что «все озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет». Позднее он предложил журналисткам сменить работу, если они считают, что работать в парламенте опасно.

Домогательства в Госдуме

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