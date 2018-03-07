У здания Госдумы пройдут пикеты с требованием начать расследование против депутата Слуцкого
Правозащитная организация Amnesty International проведет около здания Госдумы одиночные пикеты с требованием начать расследование против депутата Леонида Слуцкого. Журналистки парламентского пула обвиняют его в сексуальных домогательствах.
Пикеты начнутся 8 марта в 12:00 по московскому времени.
Господин Слуцкий, мы не оставим это просто так, не дадим замолчать и забыть факты сексуального харрасмента и призовем вас — и ваших коллег, которые вас покрывают и высмеивают жертв — к ответу!
О домогательствах депутата Слуцкого рассказали корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Рустамова записывала разговор с депутатом на диктофон, «Русская служба Би-би-си» опубликовала расшифровку этого разговора.