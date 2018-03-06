Журналистка «Русской службы Би-би-си» рассказала о домогательствах депутата Слуцкого. Их разговор записан на диктофон

Журналистка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова рассказала, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий домогался ее в марте 2017 года в своем кабинете.

Рустамова пришла в кабинет Слуцкого, чтобы взять комментарий о визите в Россию Марин Ле Пен. Все время, которое она находилась в помещении, у нее был включен диктофон. Запись разговора журналистки со Слуцким сохранилась.

В ходе разговора Слуцкий начал называть Рустамову «зайчуткой» и «зайчонком» и сказал, что она «бегает от него» и «не хочет целоваться». На замечание Рустамовой, что у нее есть молодой человек, он ответил: «Отлично, будешь его жена, а моя любовница».

В конце разговора он подошел к журналистке и провел по ее лобку ладонью, рассказала журналистка. «Я начала заикаться, булькать, у меня было оцепеневшее состояние. Я промямлила, что я больше к вам не приду, вы распускаете руки», — вспоминает она. На это Слуцкий ответил, что он «руки не распускает», только если «чуть-чуть».

Рустамова была одной из журналисток, рассказавших о домогательствах Слуцкого «Дождю» на условиях анонимности. По ее словам, после случившегося она рассматривала вариант публичного заявления, однако ей «было страшно выйти с этим одной».