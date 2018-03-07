«Я боюсь за свою безопасность». Журналистка «Би-би-си» рассказала о могущественных друзьях депутата Слуцкого

Фарида Рустамова
07:16, 7 марта 2018
Надежный источник

Журналистка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова рассказала, что опасается за свою безопасность после публикации доказательств о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Она заметила, что «депутат Слуцкий имеет могущественных друзей», а о его назначении главой комитета лидер ЛДПР (членом которой является депутат) Владимир Жириновский лично просил президента Владимира Путина. Слуцкий, по словам Рустамовой, показывал ей фотографии с главой МИД России Сергеем Лавровым, князем Монако Альбером II и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Рустамова заметила, что не рассчитывает на какие-то последствия скандала вокруг Слуцкого, так как «скорее всего, эта ситуация будет спущена на тормозах». Но она надеется, что теперь журналисты станут меньше страдать от домогательств. Она также поблагодарила «Би-би-си» за поддержку, помощь и защиту.

Мне никто не звонил и не угрожал, но, предавая эту историю огласке, я боюсь за свою безопасность.

Фарида Рустамова
6 марта «Русская служба Би-би-си» опубликовала расшифровку аудиозаписи встречи Рустамовой со Слуцким, которая произошла в марте 2017 года. Во время встречи, по словам Рустамовой, Слуцкий прикоснулся ладонью к ее лобку, и, вопреки протестам журналистки, неоднократно предлагал ей близкие отношения.
Помимо Рустамовой о домогательствах со стороны Слуцкого рассказали ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Сам депутат назвал происходящее заказной кампанией. На публикацию расшифровки аудиозаписи он пока никак не отреагировал.

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