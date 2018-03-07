«Я боюсь за свою безопасность». Журналистка «Би-би-си» рассказала о могущественных друзьях депутата Слуцкого

Журналистка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова рассказала, что опасается за свою безопасность после публикации доказательств о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Она заметила, что «депутат Слуцкий имеет могущественных друзей», а о его назначении главой комитета лидер ЛДПР (членом которой является депутат) Владимир Жириновский лично просил президента Владимира Путина. Слуцкий, по словам Рустамовой, показывал ей фотографии с главой МИД России Сергеем Лавровым, князем Монако Альбером II и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Рустамова заметила, что не рассчитывает на какие-то последствия скандала вокруг Слуцкого, так как «скорее всего, эта ситуация будет спущена на тормозах». Но она надеется, что теперь журналисты станут меньше страдать от домогательств. Она также поблагодарила «Би-би-си» за поддержку, помощь и защиту.