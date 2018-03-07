7 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о возможных сексуальных домогательствах к журналисткам со стороны депутата Леонида Слуцкого, предложил корреспонденткам сменить работу. Одновременно он поздравил спросивших об этом журналистов думского пула с наступающим 8 марта. Ранее выступившая с обвинениями в адрес Слуцкого журналистка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова заявила, что опасается за свою безопасность.



