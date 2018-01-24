Общественный совет при Минкульте попросил Генпрокуратуру проверить «Смерть Сталина» на экстремизм

Общественный совет при Минкультуры направил генпрокурору Юрию Чайке письмо с просьбой проверить на экстремизм фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».

Члены общественного совета, говорится в письме, копия которого есть у РБК, также усмотрели в трейлере оскорбительное отношение к гимну СССР. «Используются непристойные выражения и действия под звучание государственного гимна», — указывают они в обращении к генпрокурору.

Обращение, в котором Чайку также просят предложить главе Минкультуры Владимиру Мединскому отозвать прокатное удостоверение у «Смерти Сталина», датировано 23 января. В этот день Минкультуры прокатное удостоверение фильма отозвало.