Общественный совет при Минкульте попросил Генпрокуратуру проверить «Смерть Сталина» на экстремизм

РБК
13:17, 24 января 2018
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Общественный совет при Минкультуры направил генпрокурору Юрию Чайке письмо с просьбой проверить на экстремизм фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». 

Члены общественного совета, говорится в письме, копия которого есть у РБК, также усмотрели в трейлере оскорбительное отношение к гимну СССР. «Используются непристойные выражения и действия под звучание государственного гимна», — указывают они в обращении к генпрокурору.

Обращение, в котором Чайку также просят предложить главе Минкультуры Владимиру Мединскому отозвать прокатное удостоверение у «Смерти Сталина», датировано 23 января. В этот день Минкультуры прокатное удостоверение фильма отозвало.

Общественный совет при Минкультуры направил генпрокурору Юрию Чайке письмо с просьбой вынести министру культуры Владимиру Мединскому предостережение «о необходимости принятия мер по недопустимости нарушения законодательства» в связи с выдачей прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина».

РБК
В августе 2017 года общественный совет при Минкультуры, который в тот момент возглавлял Павел Пожигайло, раскритиковал решение о выдаче прокатного удостоверения фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя. После этого Пожигайло покинул пост главы совета, но остался его членом. Принять такое решение, сообщал тогда Пожигайло, ему рекомендовал министр культуры Владимир Мединский.
В сентябре Пожигайло потребовал, чтобы общественному совету при Минкультуры показали «Смерть Сталина» до выдачи фильму прокатного удостоверения. Пожигайло тогда говорил, что фильм нельзя выпускать, если он «так же провокативен, как „Матильда“».
В январе 2017 года Павел Пожигайло заявил, что премьеру «Смерти Сталина» следует отложить как минимум на полгода, чтобы «не помешать» празднованию 75-летия окончания Сталинградской битвы, намеченному на 2 февраля.
Режиссер «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи в интервью «Медузе»говорил, что «с чувствительными темами надо быть деликатным, но это не значит, что они не могут стать основой для комедии». Ианнуччи также указывал, что его лента «не только о Сталине, она о любых политиках», об их амбициях и борьбе за власть. «Вечный сюжет, шекспировский по сути. И не русский, а всемирный», — говорил режиссер.

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