«Это спланированная провокация». Общественный совет при Минкульте решил отсмотреть «Смерть Сталина» до выхода в прокат

Говорит Москва
13:46, 18 сентября 2017
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Глава общественного совета при министерстве культуры Павел Пожигайло попросил копию фильма британского комика Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» до его выхода в прокат.

По словам Пожигайло, фильм нельзя выпускать, если он «так же провокативен, как „Матильда“». «Общественность должна просто инициировать экспертизу профессионалов, которые скажут, есть ли в нем попытка разжечь национальную рознь, оскорбление каких-то чувств, решат, есть там опасность или нет», — сказал он.

Как добавил Пожигайло, «это спланированная провокация», направленная против коммунистов.

«Я не удивлюсь, если одновременно появится фильм про имама Шамиля, например. Потому что еще один удар должен быть по мусульманам. Тогда это технология, просто технология цветной революции», — сказал он.

Говорит Москва
«Смерть Сталина» — сатирическая комедия, рассказывающая о политической борьбе в СССР после смерти Иосифа Сталина. Картина основана на одноименном французском комиксе. Премьера фильма состоялась 15 сентября на кинофестивале в Торонто.
Как рассказали радиостанции «Говорит Москва» в министерстве культуры, заявки на выдачу прокатного удостоверения «Смерти Сталина» пока не подавались. «Кинопоиск» пишет, что российским прокатом фильма будет заниматься компания «Вольга», купившая права.

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