«Это спланированная провокация». Общественный совет при Минкульте решил отсмотреть «Смерть Сталина» до выхода в прокат

Глава общественного совета при министерстве культуры Павел Пожигайло попросил копию фильма британского комика Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» до его выхода в прокат.

По словам Пожигайло, фильм нельзя выпускать, если он «так же провокативен, как „Матильда“». «Общественность должна просто инициировать экспертизу профессионалов, которые скажут, есть ли в нем попытка разжечь национальную рознь, оскорбление каких-то чувств, решат, есть там опасность или нет», — сказал он.

Как добавил Пожигайло, «это спланированная провокация», направленная против коммунистов.