Маршал Жуков целует Хрущева: трейлер комедии «Смерть Сталина» со Стивом Бушеми

Вышел первый трейлер комедии «Смерть Сталина» британского сатирика и режиссера Армандо Ианнуччи (он делал комедийный сериал про британскую политику «The Thick Of It» и запускал на HBO его американский аналог «Вице-президент»). Фильм расскажет о последних днях жизни Иосифа Сталина и «хаосе режима после его смерти».

THE DEATH OF STALIN — OFFICIAL TRAILER [HD] Entertainment One UK

В «Смерти Сталина» снялись Стив Бушеми (он играет Никиту Хрущева), Джейсон Айзекс (Георгий Жуков), Руперт Френд (Василий Сталин) и Ольга Куриленко (пианистка Мария Юдина).

В Великобритании «Смерть Сталина» начнут показывать в октябре 2017 года. Появится ли он в российском прокате, неизвестно.