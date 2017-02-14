Ничего особенного, просто Стив Бушеми в образе Хрущева

Сатирик и режиссер Армандо Ианнуччи снимает комедию «Смерть Сталина» («The Death of Stalin»). В фильме снялся Стив Бушеми — он играет Никиту Хрущева.

First Look: Armando Iannucci’s ‘The Death Of Stalin’ With Jason Isaacs, Steve Buscemi & More http://dlvr.it/NMg92d Опубликовано The Playlist 13 февраля 2017 г.

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«Смерть Сталина» основана на французском комиксе и описывает «хаотичные дни перед похоронами Сталина, которые ознаменовались ожесточенной борьбой за власть». Премьера фильма состоится на Каннском кинофестивале в мае 2017 года.