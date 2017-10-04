Глава общественного совета при Минкульте ушел с поста по совету Мединского. Он называл решение о прокате «Матильды» недальновидным

Глава общественного совета при министерстве культуры РФ Павел Пожигайло ушел с поста «в связи со своей личной позицией относительно ленты „Матильда“». Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам заседания совета, где прошел закрытый показ фильма.

Новым руководителем совета избран писатель Юрий Поляков.

По словам Пожигайло, уйти из руководства совета ему посоветовал министр Владимир Мединский. «Мне будет больше возможности выражать свою позицию как члену совета, не занимаясь дипломатией», — сказал Пожигайло «Интерфаксу».

Ранее в ходе дискуссии по поводу фильма «Матильда» Пожигайло, в частности, называл решение о выдаче картине прокатного удостоверение «неверным и недальновидным» и высказывал мнение, что можно было не «раскачивать лодку на пустом месте» и «перенести фильм на год, полтора».

В сообщении Минкульта 4 октября процитированы слова Владимира Мединского о том, что общественный совет должен играть «консультативную, консолидирующую» роль, не занимать «жесткую и крайнюю позицию», и «радеть за развитие культуры во всех ее проявлениях».

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев заявил, в свою очередь, что в ситуации вокруг фильма, которая «привела уже чуть ли не к терактам», общественный совет «стоял в стороне», хотя должен был вести себя «более жестко». По его мнению, отдельной «проблемой» было то, что глава совета занимал «вполне определенную» и «неадекватную» позицию.