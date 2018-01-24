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В России запретили показ «Смерти Сталина» Вот как это объясняют. Видео
25 января в России должен был выйти в прокат фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». За два дня до премьеры министерство культуры отозвало прокатное удостоверение ленты. Фильм будет направлен на дополнительную юридическую экспертизу, заявил глава Минкультуры Владимир Мединский. В комитете по культуре Госдумы фильм назвали «пасквилем, провокацией, попыткой убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ у нас идиот, и правители наши дураки». Ианнуччи в интервью «Медузе» говорил, что «с чувствительными темами надо быть деликатным, но это не значит, что они не могут стать основой для комедии».