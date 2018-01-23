Мединский: зрители воспримут «Смерть Сталина» как насмешку над советским прошлым и жертвами сталинизма
Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал решение отозвать прокатное удостоверение у фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».
«Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма», — сказал министр.
Фильм будет направлен на дополнительную юридическую экспертизу, заявил Мединский.
«Это все — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма» — сказал он.
У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно. <…> Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней.