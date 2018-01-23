Мединский: зрители воспримут «Смерть Сталина» как насмешку над советским прошлым и жертвами сталинизма

Министерство культуры РФ
17:32, 23 января 2018
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Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал решение отозвать прокатное удостоверение у фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».

«Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма», — сказал министр.

Фильм будет направлен на дополнительную юридическую экспертизу, заявил Мединский.

«Это все — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма» — сказал он.

У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно. <…> Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней.

Министерство культуры РФ
Министерство культуры отобрало прокатное удостоверение «Смерти Сталина» за два дня до российской премьеры, назначенной на 25 января.
Перед этим общественный совет при Минкульте попросил перенести прокат из-за юбилея окончания Сталинградской битвы. Депутаты Госдумы попросили проверить картину на экстремизм.
Неделей ранее Минкульт за день до премьеры отодвинул на две недели начало проката фильма «Приключения Паддингтона 2». Позже решение было отменено.
23 января неназванный представитель аппарата правительства заявил «Ведомостям», что в ходе работы Минкульта по выдаче прокатных удостоверений «вместо ясных для рынка правил все время всплывают какие-то решения, которые подрывают доверие всех участников отрасли».
Фильм «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи основан на одноименном комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робина. Сюжет строится вокруг борьбы за власть в СССР, развернувшейся после смерти генсека в 1953 году. Главные роли в фильме сыграли Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Майкл Пейлин, Руперт Френд, Ольга Куриленко.

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