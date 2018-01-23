Премьеру «Смерти Сталина» предложили перенести на полгода. Чтобы не мешать юбилею окончания битвы за Сталинград

Общественный совет при министерстве культуры намерен добиваться переноса премьеры британского фильма «Смерть Сталина». Об этом заявил один из членов совета Павел Пожигайло.

22 января, за три дня до запланированной премьеры, для членов общественного совета и деятелей культуры организовали предварительный просмотр картины. В общественном совете ленту сочли оскорбительной.

Премьеру предложено перенести на лето, так как если картина выйдет 25 января, то ее показ совпадет с празднованием 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы. Пожигайло также заметил, что выход «Смерти Сталина» нежелателен в преддверии выборов президента.

По мнению Пожигайло в картине также есть признаки нарушения российского законодательства. Но замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что картина уже проверена и никаких нарушений нет.