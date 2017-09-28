Вышел второй трейлер «Смерти Сталина» (не пытайтесь вчитываться в титры)

Вышел второй трейлер комедии «Смерть Сталина» режиссера Армандо Яннуччи. В фильме снялись Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Майкл Пейлин и другие.

THE DEATH OF STALIN — OFFICIAL TRAILER #2 [HD] Entertainment One UK

Авторы фильма почему-то решили «русифицировать» титры в перебивках, написав английскую букву «A» во всех словах так, будто это русская «Д» (так делали еще в постере «Бората»). Поэтому русскоязычным зрителям вчитываться в эти надписи будет очень сложно; о практике употребления неуместных кириллических букв в текстах на английском языке недавно писал редактор английской «Медузы» Кевин Ротрок.

Мировая премьера «Смерти Сталина» состоится 20 октября. Выйдет ли фильм в России, пока неизвестно, — права на него купил прокатчик «Вольга», но прокатного удостоверения у комедии пока нет.