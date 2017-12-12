Словарь Merriam-Webster выбрал словом года «феминизм»

Составители американского словаря Merriam-Webster объявили словом 2017 года «феминизм».

2017 saw both a sustained rise in 'feminism' lookups and a number of event-driven spikes.



'Feminism' is our #WordOfTheYear. https://t.co/CrEhuZe7HB — Merriam-Webster (@MerriamWebster) December 12, 2017

В 2017 году число поисковых запросов на «феминизм» выросло на 70% по сравнению с предыдущим годом.

Первый раз посетители онлайн-словаря стали проявлять повышенный интерес к «феминизму» в январе, когда в Соединенных Штатах прошли многотысячные акции «Женский марш».

В течение года было зафиксировано несколько пиков интереса к слову «феминизм», в том числе в связи с сериалом «Рассказ служанки». Очередной всплеск поисковых запросов пришелся на ноябрь, когда в СМИ стали появляться расследования о сексуальных домогательствах.

В число претендентов на «слово года» составители словаря также включили:

«Сomplicit» («соучастие») — это слово, отмечают в Merriam-Webster, часто употреблялось при описании администрации президента США Дональда Трампа;

«Recuse» («отвод [судьи]») — интерес к этому слову связан с генпрокурором США Джеффом Сешнсом, отстранившимся от ряда громких расследований, включая выяснение связей России с членами администрации Трампа.

«Empathy» («эмпатия») — популярность этого слова, в числе прочего, связана, по мнению Merriam-Webster, с флэшмобом #MeToo. В постах с этим хэштегом женщины и мужчины рассказывали о том, как сталкивались с насилием и домогательствам.

«Dotard» («слабоумный старик») — это редко употребляемое слово северокорейское агентство ЦТАК использовало в переводе речи лидера КНДР Ким Чен Ына на Генассамблее ООН. «Слабоумным стариком» северокорейский лидер назвал Дональда Трампа.