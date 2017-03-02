Генпрокурора США обвинили в том, что он солгал под присягой о контактах с российскими чиновниками. Что ему грозит?

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс в июле и сентябре 2016 года, когда он еще был сенатором от штата Алабама, встречался с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком — и не сказал об этом на слушаниях в Сенате, когда его спросили о связях с российскими чиновниками. В середине февраля в похожей ситуации оказался советник Трампа Майкл Флинн — и лишился своего поста. «Медуза» рассказывает, в чем обвиняют генерального прокурора США, который по должности сам обязан расследовать подобные инциденты.

О встречах Джеффа Сешнса с российским послом написала The Washington Post. Издание ссылается на источники в министерстве юстиции, которое сам Сешнс и возглавляет. По сведениям журналистов, Сешнс, в то время занимавший пост сенатора от Алабамы, дважды встречался с Сергеем Кисляком — в июле и в сентябре 2016 года. Обе встречи состоялись уже после того, как Демократическая партия обвинила российских хакеров во взломе и публикации переписки высокопоставленных политиков из команды Хиллари Клинтон, в сентябре Сешнс вообще принимал Кисляка в своем кабинете (где прошла июльская встреча, не уточняется).

Сешнс отрицал, что в качестве представителя команды Трампа встречался с российскими чиновниками. Вопрос о контактах генпрокурора с представителями российских властей не раз поднимался в Сенате — и он всегда говорил, что с ни с кем не общался. 10 января 2017 года сенатор Эл Франкен спросил его, что он сделает, если узнает о связях команды Трампа с российскими чиновниками. Сешнс ответил, что ничего о подобных связях не знает и сам не контактировал с россиянами, будучи представителем Трампа. Также в январе он отрицательно ответил на письмо сенатора Патрика Лейхи, в котором содержался такой вопрос: «Обсуждали ли вы выборы 2016 года с кем-либо, так или иначе связанным с российским правительством, до или после дня выборов?».

Генпрокурор отрицает, что лгал под присягой. Джефф Сешнс уже выступил с заявлением, в котором утверждает, что никогда не обсуждал с российскими чиновниками предвыборную кампанию США. «Я понятия не имею, в чем меня обвиняют. Это ложь», — заявил он. Представители Сешнса утверждают, что в Сенате его спрашивали о контактах с россиянами именно в качестве представителя Трампа, а не как сенатора и члена комитета по делам вооруженных сил. При этом Сешнс поддерживал кандидатуру Трампа еще с лета 2015 года — в какой-то момент даже широко обсуждалось, что он может стать кандидатом в вице-президенты при Трампе.

Работая в Сенате, за год Сешнс встретился в общей сложности более чем с 20 послами разных стран, включая дипломатов из Китая. По данным The Washington Post, другие сенаторы, входящие в комитет по делам вооруженных сил, с Кисляком не встречались — по крайней мере, почти все они ответили отрицательно на соответствующий вопрос журналистов.

Демократы требуют отставки Сешнса. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелози однозначно трактовала ситуацию с генпрокурором как ложь под присягой в Сенате, а сенатор Эл Франкен считает, что Сешнс явно не в состоянии заниматься расследованием связей между Трампом и Кремлем, хотя это входит в его обязанности. Франкен отметил, что если сведения о встречах Сешнса с послом России достоверны, то он «в лучшем случае ввел в заблуждение» Сенат, отвечая отрицательно на вопрос о контактах с российскими чиновниками.

Вполне вероятно, что генпрокурор сохранит свой пост. Ситуация с встречами Сешнса с Сергеем Кисляком несколько отличается от того, что случилось с советником Трампа Майклом Флинном, который солгал вице-президенту Майку Пенсу о теме разговора с российским послом и впоследствии подал из-за этого в отставку. Во-первых, Сешнс на момент встреч с Кисляком не был номинирован ни на какие посты в Белом доме (Трамп к тому времени еще не выиграл выборы), тогда как Флинн беседовал с послом уже после выдвижения.

Во-вторых, слова Сешнса, сказанные под присягой, сложно однозначно назвать ложью — он утверждал только, что не обсуждал с российскими чиновниками предвыборную кампанию. Генпрокурор умолчал о беседах с послом России на другие темы, но его о них никто и не спрашивал. Если выяснится, что он действительно обсуждал с Кисляком выборы в США, ситуация изменится. В министерстве юстиции США уже заявили, что послы на подобных встречах могут делать поверхностные замечания о выборах, но не обсуждают их детально, пишет Financial Times.

В администрации Трампа есть еще два политика со связями в России. К примеру, госсекретарь США Рекс Тиллерсон по своей прошлой работе во главе ExxonMobil хорошо знаком с Игорем Сечиным и многими российскими чиновниками. Министр экономики Уилбур Росс был инвестором и входил в число руководителей Банка Кипра, крупнейшей финансовой организации этого государства; у банка есть тесные связи с российскими предпринимателями, крупные доли в нем принадлежат Дмитрию Рыболовлеву и Виктору Вексельбергу.