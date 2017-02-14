Советник Трампа уволился из-за контактов с Россией. Главное

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн 13 февраля покинул свой пост. Причина отставки — телефонный разговор между Флинном и российским послом в США Сергеем Кисляком. В ходе беседы, которая состоялась до инаугурации Дональда Трампа, Флинн, еще в качестве частного лица, обсуждал с российским дипломатом перспективы снятия американских санкций — при этом он не рассказал о содержании разговора вице-президенту Майку Пенсу. На отставке Флинна настаивали Минюст США и американские спецслужбы — они опасались, что Москва сможет использовать разговор с Кисляком, чтобы шантажировать советника.

Телефонный разговор, из-за которого Флинн ушел в отставку, состоялся 29 декабря 2016 года. В этот день Барак Обама ввел новые санкции в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские выборы. Из США выслали 35 российских дипломатов, которых американские власти заподозрили в сотрудничестве с хакерами. Российский МИД подготовил ответ на американские санкции, но президент Путин решил никак не реагировать на действия Вашингтона. Дональд Трамп приветствовал это решение.

По информации Reuters, в течение дня Флинн беседовал с Сергеем Кисляком пять раз. О содержании переговоров не сообщалось, но СМИ отмечали, что Флинн и Кисляк обменивались звонками и СМС-сообщениями после того, как Обама объявил о санкциях, и до того, как Путин решил не принимать ответных мер. Источники The Washington Post сообщили, что Флинн якобы заверил Кисляка, что новый президент отменит санкции, и реагировать на них слишком остро не нужно. При этом в штабе Трампа подтвердили только одну беседу, отметив, что Флинн позвонил Кисляку, чтобы выразить соболезнования в связи с убийством российского посла Андрея Карлова в Анкаре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что санкции в ходе беседы не обсуждались.

Флинн не сказал начальству, о чем разговаривал с российским послом. Когда СМИ и ведомства, отслеживавшие переговоры высокопоставленных должностных лиц, заявили, что будущий советник национальной безопасности мог обсуждать с российским дипломатом возможность отмены санкций, вице-президент Майкл Пенс заверил, что ни о чем подобном Флинн и Кисляк не говорили. Впоследствии Флинн признался, что «не до конца» проинформировал Пенса о содержании беседы. Вице-президенту пришлось оправдываться. Пресс-секретарь Белого дома также утверждал, что тема санкций в ходе беседы не затрагивалась. Флинн в итоге так и не рассказал, о чем именно он разговаривал с Сергеем Кисляком.

О том, что Флинн мог ввести свое начальство в заблуждение, в январе заявили в Минюсте США. Исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс проинформировала об этом Белый дом (в конце января Йейтс была уволена из-за отказа поддержать распоряжение Трампа о мигрантах). Беспокойство в связи с беседой выразили также высокопоставленные сотрудники спецслужб — как отмечала The New York Times, они опасались, что поскольку содержание бесед известно Москве, но неизвестно начальству Пенса, разговор может быть использован, чтобы шантажировать советника.

Обсуждая с иностранным дипломатом внешнюю политику США, Майкл Флинн допустил грубое нарушение протокола. Разговор с Сергеем Кисляком состоялся до инаугурации Трампа и до вступления Флинна в должность советника. Таким образом, он обсуждал внешнюю политику США с иностранным дипломатом в качестве частного лица, что запрещено законом.

Увольнение Майкла Флинна произошло очень быстро. Еще утром 13 февраля советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявляла, что Дональд Трамп «полностью доверяет» Майклу Флинну (саму Конуэй недавно заподозрили в конфликте интересов, когда она прорекламировала линию одежды Иванки Трамп). А уже вечером Флинн написал письмо, в котором объявлял об отставке и просил прощения у президента и вице-президента. По информации The New York Times, даже некоторые коллеги Флинна по Совету национальной безопасности США узнали о его отставке из сообщений СМИ. При этом Трамп ни разу не высказался на тему увольнения советника — журналисты пытались спрашивать его об этом в ходе нескольких пресс-конференций, но президент каждый раз отказывался отвечать.