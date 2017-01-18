Кратчайшая история взаимоотношений Трампа и Путина. Видео Они говорят, что незнакомы. Но их многое связывает

После выборов Белый дом и спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американскую президентскую гонку. Считается, что Кремль был заинтересован в победе Дональда Трампа; его победа подается государственными СМИ в РФ как возможность для нормализации российско-американских отношений. Самого Трампа журналисты спрашивают про Путина чаще, чем про внутриамериканские дела и даже строительство стены на границе с Мексикой. Путину тоже приходится отвечать на вопросы о новом президенте США. Удивительно, но они говорят слово в слово одно и то же!