«Если я нравлюсь Путину, это ни к чему не обязывает» Первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа. Главное

Избранный президент США Дональд Трамп 11 января дал свою первую пресс-конференцию в новом статусе. Общение Трампа с журналистами началось с обсуждения слухов о его тесных связях с Россией: миллиардер заявил, что эти «фейковые новости» отвратительны и не имеют никакого отношения к действительности. «Медуза» рассказывает, как прошла первая встреча Трампа с журналистами в 2017 году.

Главная тема пресс-конференции — «досье Трампа». За день до пресс-конференции издание Buzzfeed опубликовало неверифицированное досье от сомнительных источников о связях Дональда Трампа с Россией, в том числе о том, что у российских спецслужб есть компромат на избранного президента. Трамп многократно назвал публикацию постыдной и отметил, что ни одно из утверждений в нем не соответствует действительности. Когда его спросили, что Трамп будет делать в случае, если что-нибудь из опубликованного подтвердится, избранный президент категорически заявил, что такого не случится никогда. Он много раз цитировал собственный твит о том, что у миллиардера нет ни сделок, ни кредитов, связанных с Россией.

Трамп признал, что за хакерскими атаками на демократов может стоять Россия. Отвечая на один из вопросов, Трамп сказал: «Что касается взломов [переписки демократов], то я думаю, это была Россия». Он оговорился, что США взламывают хакеры и других правительств, в том числе Китая — и всякий раз, когда речь заходила о российских взломах, упоминал, что не только Москва занимается кибератаками против Штатов. Тем не менее, до сих пор Дональд Трамп ни разу не говорил, что именно Россия может стоять за взломами демократов. Кроме того, он отметил, что не считает санкции Обамы за хакерские атаки чрезмерными.

Трамп назвал хорошее отношение Путина к нему «активом, но не обязательством». Избранный президент США в очередной раз заявил, что у него нет особых отношений с Россией, но он уверен, что с приходом новой администрации Москва будет уважать США куда больше, чем прежде — и, к примеру, не позволит себе новых хакерских атак. «Ну что ж, если Путин любит Дональда Трампа, это меня ни к чему не обязывает», — сказал Трамп. Он добавил, что не знает, как сложатся отношения с российским президентом: есть все шансы, что ему не удастся поладить с Путиным, и в этом случае миллиардер пообещал вести себя с российским президентом более жестко, чем могла бы Хиллари Клинтон.

Трамп невольно цитировал Путина. Отвечая на очередной вопрос о хакерских атаках, Трамп сказал, что не так уж и важно, кто именно за ними стоит — важно, что мы из переписки демократов узнали. 2 сентября ровно то же самое говорил Владимир Путин, отвечая на вопрос о причастности Москвы к взломам. Иногда позиция Трампа просто совпадала с позицией Путина: например, он заявил, что администрация Барака Обамы «создала ИГИЛ, уйдя невовремя», имея в виду вывод американских войск из Ирака.

Трамп не хочет публиковать отчет о налогах. Избранный президент пошел против неписаного правила для кандидатов в лидеры США и не стал публиковать налоговую декларацию, оправдываясь бесконечным аудитом. Вот как он ответил на вопрос о налогах:

— Вы знаете, мои налоги интересуют только журналистов. Только они спрашивают.

— Вы не думаете, что американское общество это тоже заботит?

— Нет, не думаю. Я победил, я стал президентом. Я не думаю, что американцам есть дело. Не думаю, что их это интересует.

Трамп в пух и прах разругался с Buzzfeed и CNN. Больше всего на пресс-конференции досталось журналистам Buzzfeed (этот сайт Трамп назвал «пропащей кучей мусора») и CNN. Buzzfeed — за публикацию того самого «досье Трампа»; CNN перепало из-за новости о том, что ФБР ознакомило Обаму и Трампа с содержанием досье. Трамп неоднократно назвал Buzzfeed «изданием, публикующим фейковые новости» (при этом существует версия, что именно фейковые новости — но очерняющие Хиллари Клинтон — помогли Трампу победить) и пообещал журналистам некие «последствия». Корреспонденту CNN он в довольно грубой форме не позволил задать вопрос, назвал телеканал «ужасной организацией» и заклеймив за публикацию «фейковых новостей» — хотя в публикации CNN ничего не говорилось о содержании «досье».

Трамп рассказал о передаче всего бизнеса в руки сыновей. Самой скучной частью пресс-конференции был рассказ Трампа о процедуре передачи своего бизнеса. Он решил сформировать траст, в который войдут все активы Trump Organization — управлять им будут его сыновья Дональд-младший и Эрик. «Если они не справятся, я скажу им: „Вы уволены“», — заявил Трамп. Он отметил, что его дочь Иванка не сможет заниматься делами семейной компании. Ее муж Джаред Кушнер — один из ближайших соратников Трампа, который, вероятно, получит пост высокопоставленного советника в администрации Белого дома.