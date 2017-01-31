«Наша позиция в судах должна быть основана на справедливости» Письмо и. о. генпрокурора США, которая отказалась исполнять распоряжение Трампа о беженцах. И была уволена

30 января Дональд Трамп уволил исполняющего обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс за то, что она отказалась исполнять указ о запрете на въезд беженцев. Представитель Белого дома Шон Спайсер назвал Йейтс человеком «со слабой позицией относительно границ и очень слабой — по нелегальной миграции». В Белом доме также заявили , что Йейтс «предала» свое министерство, отказавшись исполнять указ, «направленный на защиту граждан». Накануне увольнения Салли Йейтс разослала подчиненным письмо, в котором объясняла, почему не считает правильным исполнение указа Трампа. «Медуза» публикует перевод этого письма.

27 января 2017 года президент подписал распоряжение об иммигрантах и беженцах из некоторых мусульманских стран (Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Судана, Ливии и Сомали — прим. «Медузы»). Этот документ уже оспорили в нескольких судах по всей стране. Мой долг как исполняющего обязанности генерального прокурора — выработать позицию министерства юстиции по этим вопросам.

Моя роль отличается от функции службы юридических консультантов [при министерстве юстиции], которая работает с администрациями обеих партий на этапе подготовки президентских распоряжений и дает им характеристику с точки зрения соответствия закону. Эта служба оценивает лишь соответствие текста предлагаемого указа формальным требованиям, предъявляемым к составлению такого рода документов. Их отзывы не содержат оценок заявлениям, которые делают перед публикацией документа представители администрации, и других заявлений, которые могут иметь отношение к цели распоряжения. И, что еще более важно, служба не оценивает политическое действие, лежащее в основе указа, с точки зрения здравого смысла и справедливости. То же касается задач юристов отдела Минюста по гражданским делам — им положено прорабатывать юридические аргументы, с помощью которых предлагаемый указ можно будет отстаивать в судах.

Но моя роль как руководителя этого учреждения шире. Моя задача — удостовериться, что позиция министерства юстиции не только может быть защищена в суде, но также — что она основана на анализе всех фактов и на ясном понимании того, что такое закон. Кроме того, моя задача — сделать так, чтобы все аргументы, с которыми мы идем в суды, соответствовали нашему торжественному обязательству всегда искать справедливости и отстаивать правое дело.

Я не убеждена, что отстаивание настоящего президентского распоряжения соответствует этим требованиям. Я также не убеждена, что само распоряжение является законным.

В связи с этим, до того момента пока я являюсь исполняющим обязанности генерального прокурора, министерство юстиции не будет прорабатывать аргументы в поддержку президентского распоряжения — до тех пор, пока я не буду убеждена, что это оправдано.

Новый исполняющий обязанности генерального прокурора США уже отменил распоряжение Салли Йейтс и призвал прокуроров «исполнять свой долг».