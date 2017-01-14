Советник Трампа пять раз беседовал с российским послом, пока Путин обдумывал ответ на санкции

Майкл Флинн, которого избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить советником по национальной безопасности, пять раз беседовал по телефону с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в день, когда было объявлено о новых санкциях против России.

По информации источников Reuters, звонки состоялись после того, как президент Барак Обама объявил о санкциях, но до решения российского лидера Владимира Путина не принимать никаких ответных мер. О состоявшихся звонках первой узнала The Washington Post, информацию также подтвердили источники Associated Press.

При этом собеседники изданий в штабе Трампа подтвердили только одну беседу, причем в разговоре с WP утверждалось, что Флинн позвонил Кисляку, чтобы выразить соболезнования в связи с убийством российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

О содержании разговоров, а также о том, кто кому звонил, ничего не сообщается.

Представитель Госдепартамента Марк Тонер заметил в беседе с Reuters, что сам по себе разговор члена будущей администрации с иностранным послом не вызывает никаких вопросов. Но источники агентства подчеркивают, что если в разговорах обсуждались последствия санкций, то это может быть нарушением закона о невмешательстве посторонних лиц во внешнюю политику США.