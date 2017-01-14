Советник Трампа пять раз беседовал с российским послом, пока Путин обдумывал ответ на санкции

Reuters
08:19, 14 января 2017
Требует подтверждения

Майкл Флинн, которого избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить советником по национальной безопасности, пять раз беседовал по телефону с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в день, когда было объявлено о новых санкциях против России.

По информации источников Reuters, звонки состоялись после того, как президент Барак Обама объявил о санкциях, но до решения российского лидера Владимира Путина не принимать никаких ответных мер. О состоявшихся звонках первой узнала The Washington Post, информацию также подтвердили источники Associated Press.

При этом собеседники изданий в штабе Трампа подтвердили только одну беседу, причем в разговоре с WP утверждалось, что Флинн позвонил Кисляку, чтобы выразить соболезнования в связи с убийством российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

О содержании разговоров, а также о том, кто кому звонил, ничего не сообщается.

Представитель Госдепартамента Марк Тонер заметил в беседе с Reuters, что сам по себе разговор члена будущей администрации с иностранным послом не вызывает никаких вопросов. Но источники агентства подчеркивают, что если в разговорах обсуждались последствия санкций, то это может быть нарушением закона о невмешательстве посторонних лиц во внешнюю политику США.

29 декабря Барак Обама объявил о санкциях в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские выборы. Вашингтон внес в «черный список» ФСБ и ГРУ Генштаба Минобороны, а также выслал из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал разведчиками.
Российский МИД подготовил ответ на американские санкции, но президент Путин решил никак не реагировать на действия Вашингтона. Трамп поприветствовал это решение.

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