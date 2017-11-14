Карьеры американских звезд рушатся из-за обвинений в домогательствах. А как же презумпция невиновности?!
1
Что случилось?
С начала октября одна из главных тем в мировых медиа — волна обвинений в домогательствах и сексуальном насилии в адрес разных известных людей, которая началась с публикаций о кинопродюсере Харви Вайнштейне. Эта тема вызвала много дискуссий, которые продолжаются и сейчас. Одна из популярных точек зрения звучит примерно так: почему последствия для тех, кого обвинили, наступают еще до решения суда или окончания расследования? Карьеры Вайнштейна и Спейси фактически уничтожены, других героев публикаций лишают премий и контрактов, но где же презумпция невиновности? Это понятие — презумпция невиновности — упоминаются в таких обсуждениях достаточно часто, так что «Медуза» попросила руководителя «Команды 29» адвоката Ивана Павлова объяснить, в чем его суть и можно ли ссылаться на презумпцию невиновности в таком контексте.
2
Так почему людей увольняют еще до разбирательства? Презумпция невиновности не работает?
Работает. Дело в том, что презумпция невиновности — это правовой принцип, который в первую очередь относится к отношениям гражданина и государства. Так что когда мы говорим об общественном мнении о том или ином человеке, употреблять этот термин не вполне корректно.
3
А что за правовой принцип?
Обвиняемый невиновен, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда. Корни этого принципа уходят еще в древнеримское право: считается, что принцип «доказывать должен тот, кто утверждает, а не тот, кто отрицает» сформулировали еще в III веке н. э.
Презумпция невиновности зафиксирована как в международных актах (например, во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах), так и в национальном законодательстве. Национальные нормы в разных государствах различаются. Расскажем на примере России.
В российском праве презумпция невиновности закреплена в 49 статье Конституции, Уголовно-процессуальном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях.
Это значит, что каждый, кого обвиняют или подозревают в совершении преступления, должен считаться невиновным, пока его дело не будет рассмотрено в соответствующих судебных инстанциях, вплоть до момента, пока обвинительный приговор не вступит в законную силу. Это произойдет либо после того, как его подтвердит апелляционная инстанция, либо после рассмотрения судом первой инстанции, если приговор не оспаривали. При этом тот, кого государство обвиняет в совершении преступления, не обязан доказывать свою невиновность — наоборот, бремя доказывания лежит на стороне обвинения. Если есть сомнения в виновности человека, и суд не может их устранить — это тоже трактуются в пользу обвиняемого: право должно быть гуманным, и, как говорится, «лучше освободить сотню виновных, чем казнить одного невиновного». Точно так же презумпция невиновности работает и в отношении административных правонарушений.
Любой оправдательный приговор (например, за отсутствием в действиях подсудимого состава преступления) означает, что невиновность лица уже нельзя подвергать сомнению. Даже если дело прекращают по «нереабилитирующим» основаниям (например, истечение срока давности или амнистия), лицо тоже нельзя считать виновным, поскольку суд вину не установил.
При этом презумпция невиновности должна распространяться не только на уголовное или административное судопроизводство, но и на любые отношения человека с государством: никакие представители власти не могут обращаться с человеком, как с виновным, пока его вина не доказана.
4
А в США?
В США и во многих других странах все примерно так же. Конкретные нормы права могут отличаться формулировкой, но общий принцип один и тот же.
5
Получается, презумпция невиновности не защищает от увольнения и других последствий?
Нет, это напрямую не связано с презумпцией невиновности. Вопрос увольнения определяется национальным законодательством и конкретной ситуацией. Например, в России отношения с работодателем регулирует трудовое право. Работодатель не обязан соблюдать презумпцию невиновности, принимая решение об увольнении — другой вопрос, что он обязан соблюдать трудовые права сотрудника. Закон оговаривает закрытый перечень причин, по которым работодатель может инициировать увольнение, и участие в скандале туда не входит. В таких случаях уместно говорить о другой презумпции — презумпции добросовестности работника.
6
Об обвинениях постоянно пишут СМИ — тут презумпция невиновности тоже не работает?
Здесь презумпция невиновности работает применительно к распространению в СМИ обвинений в совершении преступлений. Нельзя запретить журналистам писать об обвинениях, но в СМИ нельзя до приговора суда называть человека виновным в совершении преступления или сказать, что он его совершил. Можно сказать, что он является обвиняемым или подозреваемым в процессе (если является). Если СМИ пишет, что вы совершили преступление, а суд еще не вынес приговор, можно обратиться к СМИ с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Того, кто вас обвиняет, также можно привлечь к ответственности: распространение заведомо ложной информации, порочащей другое лицо, считается клеветой, а сообщение об этом в правоохранительные органы — заведомо ложным доносом.
7
Можете привести примеры нарушения презумпции невиновности?
Среди известных дел можно назвать дело «Мохов против России», в ходе которого Европейский суд по правам человека признал недопустимым публичное высказывание должностными лицами мнения о виновности подозреваемого.
Участкового Алексея Мохова обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, подделке документов и убийстве. Впоследствии суд признал Мохова виновным, однако еще до передачи дела в суд следователь в интервью заявил о совершении Моховым ряда преступлений. Поскольку на момент высказывания приговор еще не был вынесен, Мохов обратился в ЕСПЧ с жалобой о нарушении официальным должностным лицом принципа презумпции невиновности. Аналогичное решение ЕСПЧ принял по схожему делу «Хужин против России».
ЕСПЧ также принял решение по делу «Федоренко против России», указав на несоблюдение презумпции невиновности российским судом, который в постановлении об избрании меры пресечения указал, что Федоренко совершил тяжкое уголовное преступление. Поскольку вина Федоренко на тот момент не была доказана, ЕСПЧ посчитал, что такое заявление суда нарушает принцип презумпции невиновности.