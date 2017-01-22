Женские марши в Вашингтоне и по всему миру. Что это было?

21 января в Вашингтоне сотни тысяч человек вышли на «Женский марш» — акцию, которая началась с поста в фейсбуке и превратилась в крупнейшее международное протестное движение за последнее время. Помимо Вашингтона, акции прошли более чем в шестистах городах по всему миру. «Медуза» рассказывает, что было на маршах, на которые пришли, по данным организаторов, больше четырех с половиной миллионов человек.

Что за Женский марш?

Он начался как митинг в Вашингтоне с участием десятков знаменитостей — от Скарлетт Йохансон до Мадонны. И стал главным международным протестным движением по всему миру. Заявленная цель акции — не протест против избрания президента Дональда Трампа, а желание дать голос незащищенным слоям общества. Несмотря на то, что акция получила название «Женский марш», прийти на нее приглашали всех желающих; среди выступавших на митингах было много мужчин. Основная тема акции — поведение президента США и его высказывания в адрес женщин. Множество плакатов было посвящено фразе Трампа «гадкая женщина» (nasty woman) в адрес Хиллари Клинтон и другим высказываниям американского президента. В том числе о том, как он пользуется статусом звезды, чтобы «хватать женщин за промежность», а также многочисленным оскорблениям в адрес женщин, которые он неоднократно допускал.

Организаторы марша в Вашингтоне ожидали не менее 200 тысяч человек, но во время мероприятия говорили о полумиллионе посетителей — и не удивились бы, если бы на акцию пришло около миллиона человек. Судя по загрузке транспортной системы Вашингтона, на марше было больше людей, чем на инаугурации Дональда Трампа днем ранее, но точных данных о количестве пришедших и на церемонию вхождения миллиардера в должность, и на протестную акцию, нет.

Помимо Вашингтона, где состоялась самая многочисленная акция, марши женщин с той же тематикой прошли по всей Америке и в крупнейших городах всего мира. В Нью-Йорке ожидали 100 тысяч человек, пришло в четыре раза больше. В Лос-Анджелесе на марш вышли, по данным организаторов, 750 тысяч человек; полиция утверждает, что акция стала крупнейшей в городе со времен полумиллионого марша в поддержку мигрантов в 2006 году. Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона, акции прошли в большинстве крупных европейских городов — от Парижа до Риги. В Москве женского марша не было. Общее число участников более чем 600 акций по всему миру оценивается на сайте Women March on Washington в 4,7 миллиона человек, но каким образом это было подсчитано, не сообщается.

«Женский марш» в Лондоне, 21 января 2017 года Фото: Ben Cawthra / Sipa USA / Scanpix / LETA

Кто это организовал?

Марш женщин на Вашингтон начался с мероприятия в фейсбуке, которое в декабре 2016 года создала жительница Гавайев Тереза Шук и позвала на него сорок своих знакомых. Шук, сторонница Хиллари Клинтон, хотела как-то отреагировать на избрание Дональда Трампа президентом, но не могла сама лично выйти на улицы Вашингтона. Мероприятие в фейсбуке быстро набрало популярность (в том числе благодаря сообществам сторонников Клинтон в социальных сетях), к инициативе подключились лидеры организаций за права женщин, и в итоге мероприятие превратилось в главную постинуагурационную акцию протеста. После того, как о «Женском марше на Вашингтон» стало широко известно, активисты во многих других городах стали организовывать собственные мероприятия в поддержку женщин 21 января.

Символом женского марша стала вязаная розовая шапка —pussy-hat. Инструкцию, как связать шапку, можно найти на сайте pussyhatproject.com; шапку можно было как сделать самостоятельно, так и взять на месте проведения акций. Организаторы утверждают, что все шапки связаны вручную.

Название акции отсылает к знаменитому «Маршу на Вашингтон» в 1963 году, по окончании которого Мартин Лютер Кинг начал свою речь со слов «У меня есть мечта».

О чем говорили?

Главные речи были произнесены в Вашингтоне. «Медуза» приводит наиболее важные цитаты с «Женского марша на Вашингтон».

«Следующие 1459 дней администрации Трампа будут 1459 днями борьбы. Борьбы на местах, борьбы в школах, на работе, борьбы в нашем искусстве и музыке. Это только начало, и, как говорила неподражаемая Элла Бейкер, „те, кто верят в свободу, не успокоятся, пока она не придет“», — борец за права человека Анжела Дэвис, Вашингтон.

«Президент Трамп, я не голосовала за вас. Я уважаю ваше избрание и я хочу иметь возможность поддержать вас, но в первую очередь, я прошу вас поддержать меня. Мою сестру. Мою маму. Мою лучшую подругу и всех наших друзей», — актриса Скарлетт Йохансон.

Женский марш на Вашингтон Meduza

«Вам нужно идти в президенты. Да, вам! Я вишу ваши лица: „Нет, нет, Майк. Не я. Я стесняюсь“. Сейчас не время для стеснения. Те, кто стесняются, у вас есть два часа, чтобы преодолеть себя», — режиссер Майкл Мур.

«Я гадкая женщина. Но я не такая же гадкая, как мужчина, который выглядит так, будто принимает ванны из крошек от чипсов Cheetos. Как человек, чьи слова сбивают с толка Америку. Слова, санкционированные выборщиками, слова, полные ненависти, отравляющие наш национальный гимн. Но я не такая гадкая, как [татуировки] флагов Конфедерации, которые набивают себе люди в моем городе», — актриса Эшли Джадд цитировала произведение 19-летней Нины Донован.

«Этот марш — поток энергии и настоящей демократии, какого я никогда не видела за свою долгую жизнь. Тут люди разных возрастов, происхождения. И я напомню, Конституция не начинается со слов „Я, президент“. Она начинается со слов „Мы, народ“. Так что не пытайтесь нас разобщить. Если вы заставите мусульман регистрироваться, мы все зарегистрируемся как мусульмане», — борец за права женщин, одна из лидеров феминистского движения в США Глория Стэйнем.

«Добро пожаловать на революцию любви, на восстание. Это отказ женщин принять новую эру тирании. Под угрозой не только женщины, но и все забытые обществом люди. Люди, которые отличаются от других, и это может считаться преступлением. Нужно было окунуться в этот мрак, чтобы проснуться», — певица Мадонна.