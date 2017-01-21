Женский марш на Вашингтон В США и по всему миру прошли демонстрации против Дональда Трампа

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа. На следующий день в США и десятках городов по всему миру прошли акции протеста с участием сотен тысяч граждан. В ходе предвыборной кампании Трамп запомнился серией сексистских и ксенофобских заявлений. Демонстрации, организованные международными феминистскими и правозащитными движениями, — ответ на эти заявления, а также на официальное вступление Трампа в должность; участвуют в них и женщины, и мужчины. Центральное событие случилось в Вашингтоне, где многотысячная толпа после двухчасового митинга прошла маршем до Белого дома.