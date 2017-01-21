истории

Женский марш на Вашингтон В США и по всему миру прошли демонстрации против Дональда Трампа

Meduza
18:19, 21 января 2017

Фото: Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix / LETA

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа. На следующий день в США и десятках городов по всему миру прошли акции протеста с участием сотен тысяч граждан. В ходе предвыборной кампании Трамп запомнился серией сексистских и ксенофобских заявлений. Демонстрации, организованные международными феминистскими и правозащитными движениями, — ответ на эти заявления, а также на официальное вступление Трампа в должность; участвуют в них и женщины, и мужчины. Центральное событие случилось в Вашингтоне, где многотысячная толпа после двухчасового митинга прошла маршем до Белого дома.

Стокгольм
Фото: Pontus Lundahl / TT News Agency / Reuters / Scanpix / LETA
Женева. Надпись на плакате: «Ненависть не делает нас великими»
Фото: Salvatore Di Nolfi / Keystone / AP / Scanpix / LETA
Мадрид. Слева плакат со слоганом «Любовь бьет ненависть», справа — с известными скандальными высказываниями Трампа
Фото: Javier Barbancho / Reuters / Scanpix / LETA
Марсель. «Трамп — верховный лжец»
Фото: Boris Horvat / AFP / Scanpix / LETA
Бристоль
Фото: Ben Birchall / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA
Лондон
Фото: John Stillwell / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA
Лондон. Надпись на баннере: «Стройте мосты, а не стены»
Фото: Toby Melville / Reuters / Scanpix / LETA
Берлин
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters / Scanpix / LETA
Париж
Фото: Eric Feferberg / AFP / Scanpix / LETA
Барселона
Фото: Lluis Gene / AFP / Scanpix / LETA
Посольство США в Аккре
Фото: Cristina Aldehuela / AFP / Scanpix / LETA
Участница акции солидарности #IWillGoOut (#ЯВыйдуНаУлицу) в Нью-Дели
Фото: Cathal McNaughton / Reuters / Scanpix / LETA
Калькутта
Фото: Bikas Das / AP / Scanpix / LETA
Загреб
Фото: Antonio Bronic / Reuters / Scanpix / LETA
Хельсинки. Плакат «Сохраняй спокойствие и бей фашизм»
Фото: Jussi Nukari / AFP / Scanpix / LETA
Прага
Фото: Michal Cizek / AFP / Scanpix / LETA
Веллингтон
Фото: Joshua Gimblett / Reuters / Scanpix / Leta
Бангкок. Плакат слева: «Не надо хватать нас и отбирать наши права»
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Сидней
Фото: Dan Himbrechts / Reuters / Scanpix / LETA
Чикаго
Фото: John Gress / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Нью-Йорк
Фото: Bryan R. Smith / AFP / Scanpix / LETA
Вашингтон. Бывший госсекретарь США Джон Керри в толпе протестующих
Фото: Brian Snyder / Reuters / Scanpix / LETA
Вашингтон
Фото: Евгений Фельдман