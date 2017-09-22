Ким Чен Ын обозвал Дональда Трампа так, что никто не понял

Президент США Дональд Трамп 19 сентября выступил с жесткой речью на Генеральной ассамблее ООН. Он прошелся по ядерным программам Ирана и Северной Кореи и прямо оскорбил Ким Чен Ына. «Человек-ракета решил угробить себя и свой народ», — сказал американский президент и добавил, что у Америки хватит сил, чтобы уничтожить КНДР.

Спустя три дня, 22 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын, при котором запуски ракет проводятся куда чаще, чем при предшественниках, ответил Дональду Трампу. В заявлении, переданном через Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын назвал президента «выжившим из ума американским слабоумным стариком». В английском переводе агентства эта фраза выглядела так — «mentally deranged U.S. dotard».

Многим американцам после этого пришлось гуглить слово dotard — в английском оно употребляется очень редко. Даже слово trump («козырь») употреблялось гораздо чаще него, когда Трамп еще не был президентом.

А в сравнении со сколько-нибудь расхожим словом слово dotard вообще теряется.

Словарь Merriam-Webster заметил, что число запросов по слову dotard после заявления Ким Чен Ына резко выросло.

📈 Kim Jong Un calls Trump a mentally deranged U.S. dotard. Searches for 'dotard' are high as a kite. https://t.co/HztPoLSjXi — Merriam-Webster (@MerriamWebster) September 21, 2017

Агентство Associated Press в отдельном материале объяснило, в чем дело. Если взять слово из корейского заявления и вставить его в переводчик, то тот предложит два варианта: нейтральный («пожилой человек») и более грубый («слабоумный старик»).

Как отмечает AP, обычно при переводе речей лидеров на английский северные корейцы либо использовали нейтральный перевод, либо оставляли оскорбления вообще без перевода. Это частая практика — например, так Северная Корея поступала с большинством оскорблений в адрес американских лидеров. В 2014 году КНДР распространила сообщение, где Барака Обаму называли обезьяной, но это сообщение вышло только на корейском, и оскорбление было вложено в уста некого корейского рабочего. В том же году вышло оскорбительное заявление в адрес главы Государственного департамента Джона Керри — опять же только на корейском.

Даже когда в августе 2017 года Дональд Трамп пообещал бороться с КНДР «огнем и яростью», корейцы позволили сказать себе, что тот страдает слабоумием, только на корейском.

Слово Dotard в заявлениях КНДР последний раз встречает в 2012 году — и тогда Центральное телеграфное агентство Кореи употребило его по отношению к президенту Южной Кореи.