Они летят слишком высоко США и Япония не готовы сбивать межконтинентальные ракеты Северной Кореи: Defense One

После очередного запуска северокорейской баллистической ракеты главный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил: «Мы не перехватили ее, потому что не ожидали ущерба для японской территории». В колонке для Defense One эксперт по ядерному оружию Джо Сиринсионе объясняет, почему эту ракету в принципе нельзя было бы перехватить над Японией или в полете в сторону США.

Когда северокорейская «Хвансон-12» пролетала над Японией, она находилась на высоте 770 километров. Это слишком высоко для любых существующих мобильных систем, которые можно было бы разместить в Японии. Комплекс «Пэтриот» (он у Японии уже есть) рассчитан только на поражение боеголовки на конечном участке полета — когда она «падает» на цель.

Теоретически ракету можно было бы попробовать перехватить на взлете. Но для этого американские корабли с ракетами-перехватчиками системы «Иджис» пришлось бы подвести вплотную к северокорейскому побережью. И даже тогда у противоракет была бы всего минута или две для успешного перехвата.

«Иджис», «Пэтриот» и еще одну мобильную систему — — размещают в том районе, который надо защитить от подлетающей ракеты. Например, если КНДР выстрелит по американскому Гуаму, то установленные там комплексы THAAD по идее должны обеспечить перехват на подлете.

Для защиты континентальных Соединенных Штатов был создан комплекс противоракетной обороны на маршевом (среднем) участке полета (GMD). Он как раз должен поражать боеголовки на большой высоте — в космосе. Но на испытаниях эта система, которая пока не до конца введена в строй, сбила только половину учебных целей. Как поведет себя GMD в реальных условиях, когда возможны помехи и ложные цели, неизвестно. Для этого надо изменить характер испытаний и подготовить научное обоснование такой обороны.