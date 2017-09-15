Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии

КНДР вновь провела испытания баллистической ракеты, сообщили власти Южной Кореи и Японии.

Северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане примерно в двух тысячах километров от острова Хоккайдо.

В некоторых районах на севере Японии из-за ракетных жителям рассылались СМС с предупреждением о возможной опасности, такие же передавали телеканалы.