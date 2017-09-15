Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Reuters
05:42, 15 сентября 2017
Надежный источник

КНДР вновь провела испытания баллистической ракеты, сообщили власти Южной Кореи и Японии.

Северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане примерно в двух тысячах километров от острова Хоккайдо.

В некоторых районах на севере Японии из-за ракетных жителям рассылались СМС с предупреждением о возможной опасности, такие же передавали телеканалы.

Ракета поднялась на высоту до 770 километров и летела около 19 минут, преодолев расстояние в 3700 километров — достаточно, чтобы достичь американского острова Гуам, сообщило Минобороны Южной Кореи (англ.яз.).

Reuters
Северная Корея за последние несколько месяцев неоднократно проводила запуски баллистических ракет, а также испытала ядерное оружие.
Из-за испытаний СБ ООН 11 сентября одобрил очередное ужесточение санкций в отношении Северной Кореи. В КНДР, в частности, будут запрещены поставки газа и конденсатов, а экспорт нефти в эту страну резко ограничен. Кроме того, запрещается импорт северокорейской текстильной продукции, приносящий КНДР значительную часть экспортной выручки.

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