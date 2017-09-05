Что делать с Северной Кореей? Пхеньян готовит новые ракетные запуски после ядерных испытаний. Есть несколько предложений, как уладить конфликт

Северная Корея 3 сентября провела испытания водородной бомбы, наиболее мощной из всех, что когда-либо создавала страна. Сразу после этого южнокорейская разведка заметила признаки подготовки к новому пуску баллистической ракеты. 4 сентября Совет безопасности ООН в крайне жестких формулировках обсуждал, что же делать с ядерной программой КНДР, но пока ни к чему не пришел. «Медуза» рассказывает, какие варианты урегулирования конфликта предлагает международное сообщество.

Сценарий № 1: новые санкции

Посол США в ООН Никки Хейли 4 сентября выступила с наиболее резкими за все время нахождения на своем посту заявлениями в адрес Северной Кореи — и потребовала новых санкций. «Ким Чен Ын умоляет о войне», — сказала она на экстренном заседании Совета безопасности ООН и отметила, что своего лидер КНДР не добьется. Как считают в Штатах, сейчас прошло время для «полумер» в отношении Северной Кореи, и необходимо ввести новые, более жесткие санкции, в том числе и в отношении стран, которые так или иначе поддерживают экономические отношения с КНДР.

Америка обещает представить новый пакет санкций в связи с ядерной программой КНДР в течение недели, точное его содержание неизвестно. Президент США Дональд Трамп предлагал запрещать странам, у которых есть экономические отношения с КНДР, вести торговлю с Вашингтоном; появится ли это предложение в окончательном списке санкций, неизвестно. В первую очередь это бы ударило по Китаю — крупнейшему торговому партнеру и Пхеньяна, и Вашингтона. Торговые отношения есть и между КНДР и Россией.

Сценарий № 2: военное давление

На следующий день после ядерных испытаний в КНДР Южная Корея начала военные учения, которые скорее можно назвать демонстрацией силы. В частности, в рамках учений отрабатывался и удар по ядерным объектам в Северной Корее. В Сеуле утверждают, что ввели в действие американскую систему противоракетной обороны, которая собьет любую ракету, запущенную в сторону Южной Кореи.

Южную Корею поддерживают США, которые постоянно проводят совместные учения рядом с КНДР, их целью — является демонстрация силы и устрашение Пхеньяна. После ядерных испытаний КНДР Дональд Трамп поговорил с южнокорейским президентом Муном Джэином и пообещал снять ограничения на поставку вооружений Сеулу. На военном давлении как методе сдерживания КНДР настаивает Трамп, тогда как в Госдепартаменте больше говорят о санкциях. Американский президент считает, что Пхеньян понимает только разговор с позиции силы.

Сценарий № 3: отказ от угроз

За это выступают Китай и Россия. По мнению дипломатов Пекина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, необходимо предоставить России и Китаю возможность вести переговоры с КНДР. Для нормализации обстановки в регионе и договоренности о заморозке ядерной программы Пхеньяна, считают дипломаты России и Китая, необходимо прекратить военные учения США и Южной Кореи: только тогда, избавившись от постоянной угрозы, Ким Чен Ын согласится обсуждать вопрос прекращения разработки ядерного оружия.

В Штатах эту идею считают «оскорбительной», заявила Никки Хейли. Официальный представитель России в ООН Василий Небензя отметил, что и санкции, и бесконечные учения у границ КНДР пока привели только к новым ядерным испытаниям и ракетным запускам, а других вариантов никто не пробовал. РФ лишь поддерживает Китай в этом сценарии — и считает, что никакой необходимости настаивать на его немедленном исполнении нет, поскольку в ближайшие месяцы ситуация не изменится, считает руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» «Московского центра Карнеги» Александр Габуев.