КНДР запустила ракету в сторону Японии. Такого не было почти 20 лет; местным жителям посоветовали спрятаться в укрытии
Jung Yeon-Je / AFP / Scanpix / LETA
Северная Корея 29 августа запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Для КНДР этот пуск стал восемнадцатым по счету с начала 2017 года, однако из-за направления полета ракеты он вызвал беспрецедентную реакцию: над территорией Японии северокорейская ракета в последний пролетала почти 20 лет назад.
КНДР запустила баллистическую ракету около 5:58 утра 29 августа по местному времени (в ночь на 29-е число по Москве). Южнокорейские и западные СМИ сообщили, что ракета была выпущена в сторону Японии. Ракета пролетела около 2700 километров, разделилась на три части и упала в Тихий океан в 1200 километрах к востоку от побережья острова Хоккайдо. Полет длился около 15 минут. Марка ракеты в новостных сообщениях не называлась. Попыток сбить ракету не предпринимали ни японские военные, ни вооруженные силы Южной Кореи и США.
Ракета пролетела над японским населенным пунктом. Жителям поселка Эримомисаки, расположенном на мысе Эримо на южном побережье Хоккайдо, рекомендовали искать укрытия на случай падения частей ракеты. Население японских городов также информировали о запуске по телефону и с помощью СМС. Вскоре после того, как ракета пролетела над Японией, в правительстве страны заявили, что на ее территорию ничего не упало; также не сообщалось о повреждении кораблей или самолетов.
Для КНДР это уже восемнадцатый ракетный запуск с начала 2017 года, и четвертый — за последнюю неделю. В подавляющем большинстве случаев ракеты запускают так, чтобы они не пролетали над территорией соседних с Северной Кореей стран. Как пишет The Washington Post, в последний раз северокорейская ракета пролетала над Японией в 1998 году. При этом CNN уточняет, что в 2009, 2012 и 2016 годах над территорией Японии пролетали ступени ракет, доставляющих на орбиту северокорейские спутники.
Последние запуски КНДР проводит на фоне совместных учений войск США и Южной Кореи. Такие учения проводятся регулярно, очередные начались 21 августа и должны закончиться 31-го. Как отмечает Quartz, провокационный характер последнего северокорейского запуска может быть связан с тем, что США и КНДР не отказались от учений на фоне последнего кризиса в отношениях, в ходе которого Вашингтон и Пхеньян обменивались угрозами, а ООН приняла новые санкции в отношении КНДР. «Война слов» между КНДР и США закончилась тем, что Пхеньян согласился «подождать и посмотреть, как будет действовать Белый дом», а американские военные несколько раз заявили, что кризис можно урегулировать только дипломатическими методами.
Запуск ракеты в сторону Японии спровоцировал новый виток эскалации конфликта на корейском полуострове. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абе и президент США Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, по итогам которого объявили, что «усилят давление» на КНДР. Также они пообещали созвать экстренное заседания Совета безопасности ООН.