КНДР запустила ракету в сторону Японии. Такого не было почти 20 лет; местным жителям посоветовали спрятаться в укрытии

Северная Корея 29 августа запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Для КНДР этот пуск стал восемнадцатым по счету с начала 2017 года, однако из-за направления полета ракеты он вызвал беспрецедентную реакцию: над территорией Японии северокорейская ракета в последний пролетала почти 20 лет назад.

КНДР запустила баллистическую ракету около 5:58 утра 29 августа по местному времени (в ночь на 29-е число по Москве). Южнокорейские и западные СМИ сообщили, что ракета была выпущена в сторону Японии. Ракета пролетела около 2700 километров, разделилась на три части и упала в Тихий океан в 1200 километрах к востоку от побережья острова Хоккайдо. Полет длился около 15 минут. Марка ракеты в новостных сообщениях не называлась. Попыток сбить ракету не предпринимали ни японские военные, ни вооруженные силы Южной Кореи и США.

Примерное направление полета ракеты. Она упала в океан в в 1200 километрах к востоку от побережья острова Хоккайдо Источник: Bloomberg

Ракета пролетела над японским населенным пунктом. Жителям поселка Эримомисаки, расположенном на мысе Эримо на южном побережье Хоккайдо, рекомендовали искать укрытия на случай падения частей ракеты. Население японских городов также информировали о запуске по телефону и с помощью СМС. Вскоре после того, как ракета пролетела над Японией, в правительстве страны заявили, что на ее территорию ничего не упало; также не сообщалось о повреждении кораблей или самолетов.

Для КНДР это уже восемнадцатый ракетный запуск с начала 2017 года, и четвертый — за последнюю неделю. В подавляющем большинстве случаев ракеты запускают так, чтобы они не пролетали над территорией соседних с Северной Кореей стран. Как пишет The Washington Post, в последний раз северокорейская ракета пролетала над Японией в 1998 году. При этом CNN уточняет, что в 2009, 2012 и 2016 годах над территорией Японии пролетали ступени ракет, доставляющих на орбиту северокорейские спутники.

Последние запуски КНДР проводит на фоне совместных учений войск США и Южной Кореи. Такие учения проводятся регулярно, очередные начались 21 августа и должны закончиться 31-го. Как отмечает Quartz, провокационный характер последнего северокорейского запуска может быть связан с тем, что США и КНДР не отказались от учений на фоне последнего кризиса в отношениях, в ходе которого Вашингтон и Пхеньян обменивались угрозами, а ООН приняла новые санкции в отношении КНДР. «Война слов» между КНДР и США закончилась тем, что Пхеньян согласился «подождать и посмотреть, как будет действовать Белый дом», а американские военные несколько раз заявили, что кризис можно урегулировать только дипломатическими методами.

Запуск ракеты в сторону Японии спровоцировал новый виток эскалации конфликта на корейском полуострове. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абе и президент США Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, по итогам которого объявили, что «усилят давление» на КНДР. Также они пообещали созвать экстренное заседания Совета безопасности ООН.