Огонь, ярость и угроза военной базе США на Гуаме. Что происходит с ядерной программой КНДР

В августе 2017 года отношения КНДР с другими странами резко ухудшились: Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, а Совет безопасности ООН принял новые санкции в отношении страны. В ответ КНДР пригрозила США ядерным ударом, а Дональд Трамп ответил Северной Корее «на том языке, который им понятен».

Северная Корея проводит успешные ядерные испытания больше десяти лет. Считается, что первый удовлетворительный запуск состоялся в 2006 году. С тех пор ракетно-ядерная программа Пхеньяна постоянно оставалась предметом обсуждения для мирового сообщества и ООН; в отношении КНДР принималось несколько раундов санкций, которые запрещают ядерные испытания и запуски межконтинентальных ракет. Несмотря на это, Северная Корея продолжает развитие ядерной программы: в 2016 году страна испытала очередную бомбу — ее мощность оценивали в десятки килотонн.

Испытания 2017 года продемонстрировали новые возможности КНДР. В частности, в июле Пентагон подтвердил, что северокорейская ракета «Хвансон-14», которую эксперты считали ракетой средней дальности, на самом деле относится к классу межконтинентальных. Дальность ее полета оценили в 6700 километров. Теоретически, это означает, что северокорейские ракеты могут достичь территории США. 8 августа The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательном сообществе сообщила, что в КНДР смогли достаточно уменьшить ядерные боеголовки, чтобы ими можно было снаряжать новые ракеты. Таким образом, Северная Корея получила и ядерное оружие, и современные средства доставки — вплотную приблизившись к статусу полноценной ядерной державы.

5 августа Совет безопасности ООН принял очередную резолюцию по Северной Корее. Новые санкции предусматривают запрет на импорт северокорейского сырья и морепродуктов, а также на инвестиции в совместные предприятия с КНДР и создание новых предприятий. Предполагается, что новые санкции на треть снизят объем северокорейского экспорта. Резолюцию поддержали, в том числе, Россия и Китай — несмотря на то, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон называл их «главными пособниками» Пхеньяна, Москва и Пекин традиционно выступают против северокорейской ядерной программы.

В ответ на санкции Северная Корея пригрозила США ядерным ударом. Как заявил 7 августа глава МИД КНДР Ли Ен Хо, Вашингтон подталкивает страны Корейского полуострова к ядерному конфликту, и применение ядерного оружия стало бы для Пхеньяна легитимным средством защиты перед лицом «очевидной ядерной угрозы» со стороны США. Дональд Трамп, который находился в момент заявления северокорейского министра в отпуске, 6 августа предостерег КНДР от подобных угроз, заявив, что США ответят на них «огнем и яростью, каких мир еще не видывал». После этого Центральное телеграфное агентство Кореи объявило о плане местного командования нанести ракетный удар по американской базе на острове Гуам. Последнее слово пока осталось за США: 9 августа Рекс Тиллерсон заявил, что Дональд Трамп «ответил Северной Корее на языке, который им понятен».

Эксперты не верят в возможность военного разрешения северокорейской проблемы. Агентство Bloomberg собрало выступления ведущих экспертов по ядерным конфликтам и по корейскому региону. Они сходятся во мнении, что США не сможет нанести точечный удар по ядерным объектам КНДР, не подвергнув опасности ядерного удара Сеул, Токио и военнослужащих своих баз в регионе. Попытка вторжения с применением обычного вооружения также выглядит слишком рискованно. Единственным путем к урегулированию эксперты называют возобновление переговоров по северокорейской ядерной программе, в том числе с предложением реальных уступок КНДР — например, Южная Корея, США и Япония могли бы отказаться от учений вблизи северокорейской границы.