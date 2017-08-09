КНДР объявила о разработке плана нанесения ракетного удара по базе США на Гуаме

Северная Корея разрабатывает план нанесения ракетного удара по американскому острову Гуам в Тихом океане, где расположена военная база. Об этом говорится в заявление командования вооруженных сил КНДР, распространенном северокорейским агентством ЦТАК.

План удара по Гуаму ракетами «Хвасон-12» в настоящее время рассматривается стратегическим командованием, говорится в заявлении, «и может быть реализован в любой момент, как только верховный главнокомандующий Ким Чен Ын примет такое решение».

В другом заявлении Корейской народной армии, также распространенном ЦТАК, США обвиняются в подготовке плана «превентивной войны». В ответ на попытку привести этот план в действие представители вооруженных сил КНДР пригрозили «нанести сокрушительные удары по всем укреплениям врага, в том числе и на материковой части США».

Губернатор Гуама Эдди Кальво заявил, что северокорейские заявления о плане удара по острову не представляют угрозы. Гуам, сообщил Кальво в видеообращении, надежно защищен и готов «к любым неожиданностям».