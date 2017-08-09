КНДР объявила о разработке плана нанесения ракетного удара по базе США на Гуаме

Reuters
05:46, 9 августа 2017
Надежный источник

Северная Корея разрабатывает план нанесения ракетного удара по американскому острову Гуам в Тихом океане, где расположена военная база. Об этом говорится в заявление командования вооруженных сил КНДР, распространенном северокорейским агентством ЦТАК.

План удара по Гуаму ракетами «Хвасон-12» в настоящее время рассматривается стратегическим командованием, говорится в заявлении, «и может быть реализован в любой момент, как только верховный главнокомандующий Ким Чен Ын примет такое решение».

В другом заявлении Корейской народной армии, также распространенном ЦТАК, США обвиняются в подготовке плана «превентивной войны». В ответ на попытку привести этот план в действие представители вооруженных сил КНДР пригрозили «нанести сокрушительные удары по всем укреплениям врага, в том числе и на материковой части США».

Губернатор Гуама Эдди Кальво заявил, что северокорейские заявления о плане удара по острову не представляют угрозы. Гуам, сообщил Кальво в видеообращении, надежно защищен и готов «к любым неожиданностям».

На американском острове Гуам в Тихом океане проживают более 160 тысяч человек. На Гуаме, в числе прочего, находится военная база стратегических подводных лодок.
С начала 2017 года Северная Корея провела несколько успешных, как заявляет Пхеньян, испытаний баллистических ракет. 8 августа источники в оборонных ведомствах США и Японии заявили, что КНДР, по имеющимся данным, научилась производить ядерные боеголовки для оснащения таких ракет.
Проводить испытания баллистических ракет и разрабатывать ядерное оружие КНДР запрещают международные санкции, которые летом 2017 года были в очередной раз ужесточены.
«Хвасон-12» — баллистическая ракета средней дальности. О первом успешном испытании такой ракеты, способной достичь Гуама, власти Северной Кореи объявили в мае 2017 года.

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