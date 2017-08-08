США и Япония выяснили, что КНДР научилась снаряжать ракеты ядерными боеголовками

Спецслужбы США выяснили, что КНДР научилась производить ядерные боеголовки, подходящие для оснащения межконтинентальных баллистических ракет, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке.

Согласно июльскому докладу разведывательного управления Минобороны США, который цитирует газета, в распоряжении Северной Кореи есть от 30 до 60 ядерных боеголовок, в том числе подходящие для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. The Washington Post отмечает, что в США не знают, были ли на самом деле проведены испытания этих боеголовок.

О том, что КНДР, возможно, научилась производить такие боеголовки, 8 августа также объявило Минобороны Японии.

По мнению американских экспертов, пишет The Washington Post, северокорейские межконтинентальные ракеты, вероятно, еще недостаточно надежны и разрушаются при входе в плотные слои атмосферы. На устранение этих недостатков КНДР может понадобиться больше года.

В публикации The Washington Post создание достаточно маленьких для оснащения ракет ядерных боеголовок называется важнейшей вехой в полноценном оснащении КНДР ядерным оружием. Газета отмечает, что многие специалисты прогнозировали, что Северной Корее понадобится больше времени на это.