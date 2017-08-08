США и Япония выяснили, что КНДР научилась снаряжать ракеты ядерными боеголовками

The Washington Post
18:42, 8 августа 2017
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Спецслужбы США выяснили, что КНДР научилась производить ядерные боеголовки, подходящие для оснащения межконтинентальных баллистических ракет, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке.

Согласно июльскому докладу разведывательного управления Минобороны США, который цитирует газета, в распоряжении Северной Кореи есть от 30 до 60 ядерных боеголовок, в том числе подходящие для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. The Washington Post отмечает, что в США не знают, были ли на самом деле проведены испытания этих боеголовок.

О том, что КНДР, возможно, научилась производить такие боеголовки, 8 августа также объявило Минобороны Японии.

По мнению американских экспертов, пишет The Washington Post, северокорейские межконтинентальные ракеты, вероятно, еще недостаточно надежны и разрушаются при входе в плотные слои атмосферы. На устранение этих недостатков КНДР может понадобиться больше года.

В публикации The Washington Post создание достаточно маленьких для оснащения ракет ядерных боеголовок называется важнейшей вехой в полноценном оснащении КНДР ядерным оружием. Газета отмечает, что многие специалисты прогнозировали, что Северной Корее понадобится больше времени на это.

В КНДР о создании ядерных боеголовок, подходящих для оснащения баллистических ракет, заявили в 2016 году.
В июле 2017 года КНДР объявила о двух успешных запусках межконтинентальной баллистической ракеты. Во втором случае в Пхеньяне заявили, что дальность полета ракеты позволяет ей достичь территории США.
КНДР находится под международными санкциями в связи с отказом прекратить испытания баллистических ракет и свернуть ядерную программу. Ранее Пхеньян неоднократно заявлял, что близок к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до территории США.

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