Северная Корея объявила о втором успешном запуске межконтинентальной ракеты

Reuters
06:36, 29 июля 2017
Надежный источник

Северная Корея 29 июля объявила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты. 

В КНДР объявили запуск предупреждением, что в случае агрессии со стороны США страна сможет ответить. По утверждению Пхеньяна, ракета способна поразить цель на всей территории США.

По данным Минобороны Японии, ракета пролетела около тысячи километров и упала в водах японской исключительной экономической зоны. 

Hwasong-14 launch video, July 28, 2017
Martyn Williams
Первый раз КНДР сообщила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты в начале июля. Эту информацию подтвердили, в частности, американские военные. В Совбезе ООН было подготовлено заявление с осуждением пуска, но Россия его не поддержала, заявив, что ракета на самом деле была средней дальности.
КНДР находится под международными санкциями в связи с отказом прекратить испытания баллистических ракет и свернуть ядерную программу. Ранее Пхеньян неоднократно заявлял, что близок к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до территории США.
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