Северная Корея объявила о втором успешном запуске межконтинентальной ракеты

Северная Корея 29 июля объявила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты.

В КНДР объявили запуск предупреждением, что в случае агрессии со стороны США страна сможет ответить. По утверждению Пхеньяна, ракета способна поразить цель на всей территории США.

По данным Минобороны Японии, ракета пролетела около тысячи километров и упала в водах японской исключительной экономической зоны.

North Korea throws down gauntlet to US President Trump with second ICBM test https://t.co/sAteFlPmOw pic.twitter.com/uaIvyR2V5f — AFP news agency (@AFP) July 28, 2017