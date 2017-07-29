Северная Корея объявила о втором успешном запуске межконтинентальной ракеты
Северная Корея 29 июля объявила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты.
В КНДР объявили запуск предупреждением, что в случае агрессии со стороны США страна сможет ответить. По утверждению Пхеньяна, ракета способна поразить цель на всей территории США.
По данным Минобороны Японии, ракета пролетела около тысячи километров и упала в водах японской исключительной экономической зоны.
North Korea throws down gauntlet to US President Trump with second ICBM test https://t.co/sAteFlPmOw pic.twitter.com/uaIvyR2V5f— AFP news agency (@AFP) July 28, 2017
Первый раз КНДР сообщила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты в начале июля. Эту информацию подтвердили, в частности, американские военные. В Совбезе ООН было подготовлено заявление с осуждением пуска, но Россия его не поддержала, заявив, что ракета на самом деле была средней дальности.
КНДР находится под международными санкциями в связи с отказом прекратить испытания баллистических ракет и свернуть ядерную программу. Ранее Пхеньян неоднократно заявлял, что близок к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до территории США.