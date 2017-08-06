Трамп поблагодарил Россию и Китай за поддержку северокорейских санкций
Президент США оценили поддержку, которую Россия и Китай оказали им в Совете безопасности ООН во время голосования по санкциям против Северной Кореи. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, опубликованном 6 августа.
В заявлении говорится, что Дональд Трамп намеревается и впредь работать с союзниками и партнерами США, чтобы усилить дипломатическое давление на КНДР.
New WH statement on UN resolution re North Korea. Trump "appreciates China's and Russia's cooperation" to pass it. pic.twitter.com/5LeAeCdCZh— Christina Wilkie (@christinawilkie) August 6, 2017
Резолюция Совета безопасности ООН по Северной Корее была принята вечером 5 августа в ответ на очередные испытания баллистических ракет. Новые санкции предусматривают запрет для стран-членов ООН на инвестиции в совместные предприятия с КНДР и запрет на создание новых предприятий. Предполагается, что новые санкции могут сократить годовую прибыль Северной Кореи от экспорта на треть, или на три миллиарда долларов.
КНДР объявила об очередном успешном запуске межконтинентальной ракеты 29 июля. В Пхеньяне заявили, что дальность полета ракеты позволит ей достичь территории США.