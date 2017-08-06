Трамп поблагодарил Россию и Китай за поддержку северокорейских санкций

Президент США оценили поддержку, которую Россия и Китай оказали им в Совете безопасности ООН во время голосования по санкциям против Северной Кореи. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, опубликованном 6 августа.

В заявлении говорится, что Дональд Трамп намеревается и впредь работать с союзниками и партнерами США, чтобы усилить дипломатическое давление на КНДР.