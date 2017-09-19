«Человек-ракета решил угробить свой народ» Конспект речи Дональда Трампа о «странах-изгоях» на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп 19 сентября выступил с речью на Генеральной ассамблее ООН — это его первое большое выступление в Организации объединенных наций. В своей речи Трамп сосредоточился на главных угрозах всему миру — к ним он отнес северокорейскую и иранскую ядерные программы. Кроме того, Трамп рассказал о гражданской войне в Сирии, противостоянии террористам, миграции и диктатуре в Венесуэле. «Медуза» законспектировала самые яркие места из речи президента США.

Об угрозах миру

Мы живем во времена больших возможностей. Прорывы и достижения в области науки и медицины позволяют справляться с трудностями, с которыми прошлые поколения справиться не могли. Но каждый день приносит вести о новых опасностях и угрозах всему тому, что для нас дорого. Террористы и экстремисты разрослись и расплодились по всем уголкам планеты. Государства-изгои, представленные и в этой организации, не только поддерживают террористов, но и угрожают собственным народам и соседним странам самым разрушительным оружием, известным человеку. Авторитарные режимы пытаются подорвать ценности, системы и союзы, которые с момента окончания Второй мировой войны предотвращали конфликты и способствовали миру.

Мы не ждем, что независимые страны [входящие в ООН] будут разделять одни и те же традиции или даже системы государственного устройства. Но все они должны быть преданы своим народам и соблюдать права всех остальных суверенных государств. Сильные суверенные государства позволяют странам разных традиций, разных культур не просто сосуществовать, но вместе работать и строить для своих людей лучшую жизнь.

О внешней политике США

Америка не считает нужным насаждать свой образ жизни, мы лишь хотим, чтобы он был примером для всех. <…> Во внешней политике мы следуем принципу, что наше правительство должно защищать интересы и ценности нашего народа. Для меня как для президента США Америка всегда будет на первом месте, как и для вас, лидеров своих стран, на первом месте всегда должны быть ваши страны. Но работая над улучшением жизни своих народов, мы также должны трудиться над улучшением жизни всех людей на Земле.

Победив во Второй мировой войне, мы не стремились увеличить свои территории. Вместо этого мы участвовали в создании организаций, подобных этой, которые способствовали всеобщей безопасности и всеобщему благу. <…> И если мы хотим дать лучшую жизнь своим народам, если мы хотим, чтобы история запомнила нас так, нам нужно противостоять угрозам суверенитету стран везде — от Украины до Южно-Китайского моря.

Об отношениях США и ООН

ООН необходима реформа. Значительные территории мира охвачены конфликтом, а некоторые, откровенно говоря, катятся в ад. Но люди, собравшиеся здесь, могут под эгидой ООН решить множество из этих проблем. Американский народ надеется, что в скором будущем ООН станет значительно более эффективной и прозрачной организацией и сможет лучше отстаивать свободу и человеческое достоинство по всему миру.

Пока этого не произошло, США придется как и прежде нести на себе несправедливо большую ответственность. Но если это поможет принести мир, мы готовы считать свои затраты хорошей инвестицией.

О Северной Корее

«Человек-ракета начал самоубийственную миссию». Трамп с трибуны ООН пригрозил уничтожить КНДР Meduza

Ни один другой режим не демонстрировал такого презрения по отношению к своему населению и к другим народам, как разлагающийся режим Северной Кореи. На его совести миллионы голодных смертей, а также заключения, преследования и пытки бесчисленного количества людей. Мы все видели это, когда ни в чем не повинного американского студена Отто Уормбира вернули в США, где он умер через несколько дней. Когда в международном аэропорту с помощью запрещенных химикатов был убит брат северокорейского диктатора. Когда 13-летнюю девочку похитили в Японии и увезли в рабство, заставив преподавать японский северокорейским шпионам.

Если вам этого недостаточно, то теперь КНДР угрожает всему миру колоссальными жертвами, развивая свою ядерную и ракетную программу. Безумие, что некоторые страны не только торгуют с таким режимом, но помогают ему финансово и поставляют ему оружие. Ни один народ на Земле не заинтересован в том, чтобы эта преступная банда получила ядерные ракеты.

США — сильная и терпеливая страна, но если нам придется защищать себя и своих союзников, то у нас не останется выбора, и мы не остановимся перед полным уничтожением Северной Кореи. Человек-ракета решил угробить себя и свой народ. У США есть и силы, и средства [чтобы уничтожить КНДР], но я надеюсь, что это не потребуется. Ведь для этого и нужна ООН. Вот и посмотрим, как она справится.

Об Иране

Народы мира должны сообща противостоять еще одному безрассудному режиму, который открыто заявляет о готовности к массовым убийствам, мечтает уничтожить США и Израиль и разрушить множество других стран, чьи лидеры здесь присутствуют. В Иране порочная диктатура скрывается под фальшивой личиной демократии. Правительство превратило богатую страну с великой культурой в экономически опустошенное государство-изгой, главный экспорт которого — хаос и насилие. Нефть и ресурсы, которые могли бы сделать лучше жизнь иранцев, направляются террористическим группам,убивающих ни в чем не повинных людей — как мусульман и арабов, так и израильтян, а также поддерживают диктатуру Башара Асада в Сирии и гражданскую войну в Йемене.

Мы не можем позволить, чтобы этот кровожадный режим продолжил свою деятельность, параллельно строя ядерные ракеты. И если договор [имеется в виду соглашение о снятии с Ирана санкций в обмен на отказ от ядерной программы — Прим. «Медузы»] является прикрытием для строительства ракет, — то мы не станем соблюдать такой договор.

Больше всего иранский режим боится собственного народа. Именно поэтому там отключают интернет, стреляют в мирных демонстрантов и сажают сторонников политических реформ. Диктатуры не живут вечно, и настанет день, когда иранский народ спросит себя, хочет ли он дальше жить в нищете, или он хочет вернуться к своему славному прошлому — когда их страна была центом цивилизации, богатства и культуры.

О мигрантах

США благодарны Турции, Саудовской Аравии и Ливану за то, что они принимают беженцев из Сирии и с территории, подконтрольной ИГ. Мы тратим миллиарды долларов на помощь беженцам. Но перевезти одного беженца в США стоит дорого — за те же деньги можно помочь десяти беженцам найти приют в их собственном регионе. Бесконтрольная миграция плоха для всех. Страны, из которых люди уезжают, лишаются стимула для проведения нужных преобразований и человеческого капитала для этих преобразований. А страны, в которые мигранты едут, сталкиваются с трудностями, и они ложатся на плечи самых необеспеченных слоев населения.

О Венесуэле и коммунизме

Мы приняли санкции против социалистического режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Его диктатура уничтожила процветающую нацию и поставила ее на грань голодной смерти. Как друг и ответственный сосед, мы не можем оставаться в стороне и просто смотреть, как Мадуро разрушает Венесуэлу. Мы призываем к полному восстановлению демократии и политических свобод к Венесуэле.

Проблема Венесуэлы не в том, что социализм там строили плохо. Наоборот, его строили слишком хорошо. Социализм и коммунизм приводили к нищете и разрушениям везде, где бы их не пытались привить, от Советского Союза до Кубы.