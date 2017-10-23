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Профессор ВШЭ Олег Будницкий ушел из экспертного совета ВАК из-за диссертации Мединского

Ведомости
09:53, 23 октября 2017
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Профессор ВШЭ, историк Олег Будницкий ушел из экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) после того, как президиум ВАК вопреки решению совета рекомендовал не лишать ученой степени министра культуры РФ Владимира Мединского.

«Стандарты, заданные решением президиума ВАК, совершенно девальвируют значение научной экспертизы как по существу рецензируемых текстов, так и по процедуре присуждения ученой степени», — сказал Будницкий газете «Ведомости».

По словам Будницкого, в понедельник утром он уведомил председателя экспертного совета Павла Уварова о своем решении. «Это ни в коей степени не связано с деятельностью самого совета. Напротив, могу лишь гордиться, что принимал участие в его работе», — пояснил «Ведомостям» Будницкий.

Ведомости
2 октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Члены совета пришли к выводу, что диссертация министра не соответствует критериям научной работы. Однако президиум ВАК не согласился с позицией экспертного совета и не стал рекомендовать министерству образования и науки лишать министра ученой степени.
Председатель экспертного совета Павел Уваров сообщил 23 октября, что его состав будет обновлен. «Сильное обновление совета было в 2013 году. Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с Мединским. Но, в принципе, это обычная история», — сказал Уваров «Ведомостям». В министерстве образования и науки заявили, что не собираются реформировать ВАК.

Диссертация Владимира Мединского

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