Профессор ВШЭ Олег Будницкий ушел из экспертного совета ВАК из-за диссертации Мединского
Профессор ВШЭ, историк Олег Будницкий ушел из экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) после того, как президиум ВАК вопреки решению совета рекомендовал не лишать ученой степени министра культуры РФ Владимира Мединского.
«Стандарты, заданные решением президиума ВАК, совершенно девальвируют значение научной экспертизы как по существу рецензируемых текстов, так и по процедуре присуждения ученой степени», — сказал Будницкий газете «Ведомости».
По словам Будницкого, в понедельник утром он уведомил председателя экспертного совета Павла Уварова о своем решении. «Это ни в коей степени не связано с деятельностью самого совета. Напротив, могу лишь гордиться, что принимал участие в его работе», — пояснил «Ведомостям» Будницкий.