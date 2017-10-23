Профессор ВШЭ Олег Будницкий ушел из экспертного совета ВАК из-за диссертации Мединского

По словам Будницкого, в понедельник утром он уведомил председателя экспертного совета Павла Уварова о своем решении. «Это ни в коей степени не связано с деятельностью самого совета. Напротив, могу лишь гордиться, что принимал участие в его работе», — пояснил «Ведомостям» Будницкий.