«Это их частное мнение». В Минобрнауки ответили на призыв академиков реформировать ВАК

Министерство образования и науки не планирует реформировать Высшую аттестационную комиссию (ВАК) после рассмотрения диссертации министра культуры Владимира Мединского. Так в ведомстве ответили на призыв академиков РАН провести реформы.

Пресс-секретарь главы Минобрнауки Андрей Емельянов заметил, что обращение опубликовала не вся академия, а только члены . «Это их частное мнение, насколько я понимаю, они не выражают мнение всей РАН», — заявил Емельянов.

ВАК, по его словам, в реформировании не нуждается, так как это «авторитетная организация, доказавшая свою необходимость».

Заявление «Клуба 1 июля» о проблемах в ВАК было опубликовано 22 октября членом-корреспондентом РАН Александром Белавиным, обращение посвящено ситуации, когда президиум ВАК выступил против решения экспертного совета, предлагавшего лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук.

«Чиновничья круговая порука возобладала над научной экспертизой даже несмотря на появившиеся в последнее время сведения о том, что звание было получено в свое время не просто с вопиющими процедурными нарушениями, но и в результате банального подлога: были подменены оппоненты и автореферат, а экспертный совет ВАК диссертацию не рассматривал; более того, появились даже сомнения в том, что сама защита имела место. От этих тяжелых обвинений ВАК просто отмахнулся, не став их рассматривать, хотя это входит в его обязанности», — сказано в обращении.

Академики призвали пересмотреть решение по диссертации Мединского и реформировать всю систему присуждения ученых степеней.