Владимир Мединский останется доктором наук. Как так вышло? Кто голосовал против этого решения? (Называем имена)

20 октября президиум Высшей аттестационной комиссии решил оставить министру культуры Владимиру Мединскому ученую степень доктора исторических наук. Формальную точку в споре должно поставить министерство образования и науки, но министр Ольга Васильева уже высказалась в поддержку Мединского. «Медуза» рассказывает, как проходило заседание президиума, кто как проголосовал и почему инициаторов лишения Мединского степени нельзя считать проигравшей стороной.

Как проголосовали?

Кто все эти люди? И кто как голосовал?

Решение по диссертации Мединского принимала гуманитарная секция президиума Высшей аттестационной комиссии. В нее входят филологи, историки, социологи, юристы и ученые других гуманитарных направлений, а также несколько представителей ВАК.

Научный руководитель Государственного архива, доктор исторических наук и последовательный критик диссертации Мединского Сергей Мироненко признался в разговоре с «Медузой», что большинство из собравшихся он видит только на заседаниях: «Я знаю — вот это историк. А остальные — философы, юристы, экономисты, и кто из них по каким мотивам голосовал [мне неизвестно]».

Кроме Данилевского в постоянном составе президиума только один историк, но он известен куда меньше — это начальник отдела службы ФСБ России, доктор исторических наук Владимир Павлов. «Медузе» удалось найти всего несколько его публикаций: в частности, «Дневники гестаповца», изданные в ведомственном альманахе «Лубянка», и «Сталин. Семейная трагедия вождя народов» (в соавторстве с режиссером фильма «Крым» Алексеем Пимановым и главным редактором ведомственного журнала ФСО «Кремль-9» Сергеем Девятовым).

Голосование президиума было тайным, но «Медузе» удалось выяснить, кто голосовал за лишение Мединского степени. Директор Института лингвистических исследований РАН филолог Евгений Головко, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и научный руководитель ГАРФ Сергей Мироненко сообщили о своем решении в разговоре с «Медузой». Два источника из числа присутствовавших на президиуме сообщили, что за лишение также голосовали ординарный профессор НИУ ВШЭ Игорь Данилевский, доктор политических наук Мария Федорова из Института философии РАН и доцент Высшей школы экономики Александр Муравьев.

Филолог Николай Казанский рассказал «Медузе», что решил воздержаться, как только понял, что Мединского не лишат степени. «Результат голосования я воспринял как абсолютно нормальный. В случае лишения степени возник бы ненужный скандал. Самое главное, что важные вопросы были подняты. И была дана острастка», — сказал он.

Кто еще воздержался от голосования, а кто голосовал за сохранение научной степени, неизвестно. Полный состав гуманитарной секции президиума публично не объявлялся.

Как проходило заседание?

Министр образования Ольга Васильева, которая не присутствовала на заседании, сообщила, что Мединский в течение полутора часов отвечал на вопросы участников заседания президиума ВАК и давал «очень правильные и четкие ответы, которые подтверждают не просто авторство, а глубокие знания». Среди тех, кто задавал вопросы, был и один из инициаторов лишения Мединского ученой степени филолог Иван Бабицкий, и он иначе оценил качество полученных ответов:

«Он отвечал крайне пространно и в своем обычном стиле. Я, например, спросил про то, является ли его осознанной позицией то, что на Руси при Иване Грозном церковные книги были на русском языке, а у протестантов — на латыни. Он в ответ сказал, что я должен знать, что языки со временем меняются, и русский язык в XVI веке еще не отличался от церковнославянского и только с тех пор начал отличаться», — рассказал «Медузе» Бабицкий.

«Что может сказать человек, который не знает, что такое церковнославянский и древнерусский язык?» — прокомментировал выступление Мединского Сергей Мироненко. Евгений Головко назвал представление министра о богослужебных текстах «наивными».

В защиту Мединского на заседании выступал приглашенный гость — академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, который не входит в состав ВАК. «Я выступал по общему вопросу. Что не нужно создавать прецедент и действовать не в правовом поле. Правовое поле — это плагиат. А если плагиата нет, все остальное это не основания», — рассказал Чубарьян «Медузе».

Мединский счастлив?

Да.

Президиум ВАК более 2 часов сег. разбирал мое «дело о диссертации»

Благодарю ученых за взвешенный и честный подходhttps://t.co/bqmU2DxWT6 — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) October 20, 2017

После заседания он сказал, что теперь хочет «издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно с комментариями для более популярного прочтения».

Инициаторы лишения степени проиграли?

Формально — да. Мединский остался при степени доктора исторических наук. Но Иван Бабицкий в разговоре с «Медузой» сказал, что это не имеет большого значения. «За последние недели с Мединским и его репутацией [все] стало совершенно ясно без всякого президиума — экспертный совет ВАК оценил работу по существу, выяснились подробности его защиты», — объяснил филолог. Он добавил, что не видит смысла продолжать попытки добиться формального лишения министра ученой степени.

Другой автор заявления о лишении Мединского степени, доктор исторических наук Вячеслав Козляков, отметил в письме «Медузе», что для него «точка в истории с диссертацией Мединского была поставлена еще 2 октября, после решения экспертного совета ВАК». По мнению историка, политические интересы в этом сюжете были поставлены выше научных. «Будущее все равно остается за правдой, читайте хорошие исторические книги, размышляйте над нашим прошлым и не давайте сбивать себя с толку агитаторам и пропагандистам», — посоветовал Козляков.