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Экспертный совет ВАК по истории предложили обновить. Совет выступил за лишение Мединского ученой степени

Ведомости
05:33, 23 октября 2017
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В экспертном совете Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории произойдет ротация, рассказали «Ведомостям» два источника в комиссии и подтвердил председатель совета Павел Уваров.

«Сильное обновление совета было в 2013 году. Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с [министром культуры Владимиром] Мединским. Но, в принципе, это обычная история», — заявил Уваров.

Он пояснил, что обновление планировалось заранее и никак «напрямую» не связано с тем, что в октябре экспертный совет признал диссертацию Мединского ненаучной.

20 октября президиум ВАК решил, что работа Мединского по истории отвечает всем необходимым требованиям, поэтому заявление о лишении министра ученой степени доктора исторических наук надо отклонить.
Президиум решил не опираться на позицию экспертного совета, что может привести к созданию согласительной комиссии. Окончательное решение по ученой степени Мединского примет руководство Минобрнауки.

Диссертация Мединского

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