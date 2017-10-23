Экспертный совет ВАК по истории предложили обновить. Совет выступил за лишение Мединского ученой степени
В экспертном совете Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории произойдет ротация, рассказали «Ведомостям» два источника в комиссии и подтвердил председатель совета Павел Уваров.
«Сильное обновление совета было в 2013 году. Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с [министром культуры Владимиром] Мединским. Но, в принципе, это обычная история», — заявил Уваров.
Он пояснил, что обновление планировалось заранее и никак «напрямую» не связано с тем, что в октябре экспертный совет признал диссертацию Мединского ненаучной.
20 октября президиум ВАК решил, что работа Мединского по истории отвечает всем необходимым требованиям, поэтому заявление о лишении министра ученой степени доктора исторических наук надо отклонить.
Президиум решил не опираться на позицию экспертного совета, что может привести к созданию согласительной комиссии. Окончательное решение по ученой степени Мединского примет руководство Минобрнауки.