Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей

Мировой судья Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Это решение, вероятно, стало первым применением такой статьи в российской истории.

Представителей Telegram в суде не было.

Штраф 800 тысяч рублей — минимальное наказание для юридического лица по части 2.1 статьи 13.31 Кодекса об административных правонарушениях. Максимальная санкция — штраф миллион рублей.

У представителей Telegram есть десять дней на обжалование решения. Если это не будет сделано и решение вступит в силу, то Роскомнадзор должен дать мессенджеру не менее 15 дней на исполнение требований закона о передаче ключей ФСБ.

По истечении этого срока мессенджер может быть заблокирован на территории России.