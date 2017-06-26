новости
Почему стоит скачать Telegram (пока не поздно)
В России хотят заблокировать мессенджер Telegram. Не исключено, что российским властям удастся заставить магазины Apple Store и Google Play удалить приложение, и тогда скачать Telegram станет как минимум сложнее. Так что сейчас самое время это сделать. И вот почему.
Потому что он быстрый
Telegram открывается и работает быстрее любого другого мессенджера — особенно медленных вроде скайпа и Facebook Messenger.
Потому что он безопасный
В телеграме есть «секретные чаты», в которых используется сквозное шифрование. При таком способе шифрования перехватить сообщение невозможно — его можно прочесть только на том устройстве, куда его отправили.
Потому что в нем удобные голосовые сообщения
Чтобы записать голосовое сообщение в телеграме, достаточно поднести телефон к уху и произнести его. Запись начинается автоматически — ничего нажимать не нужно.
Потому что в нем удобно передавать большие файлы
В телеграме можно отправить файл до полутора гигабайт. Это гораздо больше, чем у остальных. Для сравнения, в WhatsApp — 100 мегабайт, в Viber — 200.
Потому что в «Телеграме» много интересных каналов
Мессенджер уже превратился в социальную сеть. Там есть каналы всех главных СМИ (в том числе «Медузы»), каналы про изучение языков, кулинарию, редакторское дело, модные кроссовки и, конечно, легендарные анонимные телеграм-каналы. Про самые полезные каналы мы писали два раза.