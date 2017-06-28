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От «Время истекает» до «Telegram начал работать в правовом поле» Что произошло с популярным мессенджером за одну неделю. Кратчайший пересказ
23 июня Роскомнадзор отправил Павлу Дурову открытое письмо с угрозой блокировки → На федеральных каналах развернулась антидуровская кампания → Роскомнадзор объявил, что счет до блокировки идет на дни → Telegram возглавил топ российского AppStore → ФСБ объявила, что теракт в метро подготовили с помощью «Телеграма» → Дуров рассказал, что все необходимые Роскомнадзору данные есть в открытом доступе и дал на них ссылки → 28 июня Роскомнадзор решил не блокировать Telegram.
Фото в анонсе: Кирилл Каллиников / Sputnik / Scanpix / LETA