От «Время истекает» до «Telegram начал работать в правовом поле» Что произошло с популярным мессенджером за одну неделю. Кратчайший пересказ

23 июня Роскомнадзор отправил Павлу Дурову открытое письмо с → На федеральных каналах развернулась антидуровская кампания → Роскомнадзор объявил, что счет до блокировки идет на дни → Telegram возглавил топ российского AppStore → ФСБ объявила, что теракт в метро подготовили с помощью «Телеграма» → Дуров рассказал, что все необходимые Роскомнадзору данные есть в открытом доступе и дал на них ссылки → 28 июня Роскомнадзор решил не блокировать Telegram.