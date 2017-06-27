Telegram возглавил топ российского App Store после угрозы блокировки
Мессенджер Telegram 27 июня стал лидером среди бесплатных приложений в российской версии магазина Apple App Store. Днем ранее телеграм был только на седьмом месте, передают «Ведомости» со ссылкой на данные App Annie.
За пять дней мессенджер поднялся на 15 позиций в рейтинге приложений для iPhone и вошел в топ-3 по поисковым запросам в категориях «соцсети» и «мессенджеры».
В магазине для Android телеграм за пять дней поднялся с 31-го на 20-е место.
Ранее TJournal приводил данные о росте скачиваний Telegram на фоне новостей о возможной блокировке мессенджера в России.
23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил, что Telegram должен в ближайшее время зарегистрироваться как распространитель информации, иначе мессенджер будет заблокирован.
Создатель телеграма Павел Дуров ответил, что не будет регистрироваться, так как в этом случае мессенджер будет обязан передавать российским спецслужбам ключи шифрования от пользовательской переписки.