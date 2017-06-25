Глава Роскомнадзора: время до блокировки Telegram исчисляется днями

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что популярный мессенджер Telegram может быть заблокирован в России в течение нескольких дней в случае отказа основателя сервиса Павла Дурова предоставить данные для регистрации.

По словам Жарова, Роскомнадзор использует все возможности для коммуникации с Дуровым, но готов течение нескольких дней заблокировать сервис, если создатель Telegram откажется регистрировать его в соответствии с российским законодательством.