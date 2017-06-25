Глава Роскомнадзора: время до блокировки Telegram исчисляется днями
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что популярный мессенджер Telegram может быть заблокирован в России в течение нескольких дней в случае отказа основателя сервиса Павла Дурова предоставить данные для регистрации.
По словам Жарова, Роскомнадзор использует все возможности для коммуникации с Дуровым, но готов течение нескольких дней заблокировать сервис, если создатель Telegram откажется регистрировать его в соответствии с российским законодательством.
«Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено — оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова», — сказал он.