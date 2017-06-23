Россия против Telegram. Кратчайшая история отношений

23 июня затяжной конфликт официальных российских властей и мессенджера Telegram перешел в активную фазу. Роскомнадзор выдвинул ультиматум — зарегистрируйтесь или будете заблокированы. Создатель Telegram Павел Дуров назвал это «саботажем государственных интересов» и напомнил, что к Facebook и WhatsApp претензий нет. «Медуза» вспоминает историю конфликта между российскими властями и популярным мессенджером.

Telegram был запущен Павлом Дуровым в 2013 году. Это один из самых популярных мессенджеров в России. Сервисом регулярно пользуются более двух миллионов россиян, общее число пользователей из РФ — шесть миллионов. Telegram известен как независимый и защищенный мессенджер, в котором помимо обычных есть зашифрованные . Аналогичные возможности предоставляет и самый популярный мессенджер в России WhatsApp (10,7 миллиона пользователей в месяц). Сам Дуров называл российский рынок неприоритетным.

Через год после появления Telegram в России приняли закон об организаторах распространения информации, к которым относятся и мессенджеры. Сервисы должны были зарегистрироваться в Роскомнадзоре и хранить на территории России информацию о передаваемых сообщениях (но не их содержание) в течение полугода. Первым официальным «распространителем информации» стала соцсеть «ВКонтакте», также созданная Дуровым. За полгода до этого Дуров объявил о продаже доли во «ВКонтакте», рассказав о давлении со стороны силовых органов.

В ноябре 2015 года в Госдуме предложили заблокировать Telegram, потому что им пользуются террористы. В ответ мессенджер начал массово закрывать каналы сторонников «Исламского государства». Однако Дуров подчеркнул, что сервис никогда не будет передавать личные данные или ключи шифрования спецслужбам (позже он рассказал о давлении со стороны ФБР). Тогда же в Роскомнадзоре начали открыто обсуждать усиление контроля над мессенджерами; одно из главных требований — отсутствие анонимности (такой законопроект внесут через полтора года).

Спустя еще несколько месяцев в России приняли «закон Яровой». Теперь мессенджеры после регистрации в Роскомнадзоре обязаны передавать спецслужбам ключи шифрования; с июля 2018 года к этому прибавится обязательство хранить всю переписку за полгода.

Весной 2017 года Роскомнадзор впервые начал блокировать мессенджеры, которые не зарегистрировались по закону 2014-го. Первым под запрет попало приложение-рация Zello, создатели которого прямо сказали, что не будут исполнять «закон Яровой». Уже в мае стало известно, что Роскомнадзор потребовал регистрации и от Telegram. Представители сервиса никак не отреагировали ни на письма ведомства, ни на просьбы администраторов российских каналов.

При этом из восьми главных российских мессенджеров официально зарегистрирован только «Mail.ru агент» (с 2014 года). Добивается ли Роскомнадзор регистрации от WhatsApp, Viber или Skype (все они популярнее Telegram), неизвестно. Это может быть связано с тем, что для официального запроса нужно распоряжение ФСБ, которую почему-то не интересуют другие мессенджеры.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к Павлу Дурову. Открытое письмо сформулировано как ультиматум: либо Telegram зарегистрируется и начнет исполнять российские законы, либо будет заблокирован. Дуров в ответ напомнил, что блокировать только Telegram бессмысленно, ведь есть в пять раз более популярный WhatsApp, который также официально не зарегистрирован в России.

Жаров на это сказал, что Telegram «нейтрален» к террористам, а сам Дуров ничего не ответил по существу. Дуров напомнил, что мессенджер постоянно блокирует связанные с террористами чаты. Означает ли отказ Дурова регистрироваться скорую блокировку мессенджера, неизвестно.