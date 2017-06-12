Павел Дуров рассказал о давлении ФБР

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что испытывал давление со стороны агентов ФБР. Об этом он написал в твиттере в ответ на запись журналиста Яши Левина.

По словам Дурова, когда он с командой разработчиков в 2016 году был в США, за неделю его программистов дважды пытались подкупить сотрудники федеральных органов, а на него самого оказывали давление из ФБР. В чем именно заключалось давление, Дуров не объяснил, но посетовал, что создать по-настоящему независимое приложение с криптографией в США практически невозможно.

Также Дуров раскритиковал защищенный мессенджер Signal, который часто используется для конфиденциальной переписки. Он отметил, что этот мессенджер получает финансирование из связанного с правительством США Open Technology Fund, а потому не может считаться защищенным.