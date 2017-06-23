ICQ вместо Telegram, конфетти вместо туалетной бумаги: реакция соцсетей на перепалку Жарова и Дурова
Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня написал открытое письмо основателю Telegram Павлу Дурову, в котором заявил, что «время истекает» и мессенджер должен зарегистрироваться в России — чтобы его не заблокировали. Дуров ответил Жарову, что угроза блокировки мессенджера «выглядит как некий саботаж государственных интересов». На этом дискуссия Дурова и Жарова не закончилась: чиновник заявил, что Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам» и «игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».
Письмо Жарова прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пригласил Дурова и Жарова на переговоры в Грозный. Также по теме высказался советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. По его мнению, самый популярный мессенджер в России — ICQ, и у россиян не будет проблем, если Telegram заблокируют.
Советник президента по развитию интернета говорит, что сейчас самый известный мессенджер - это ICQ.— Макс (@maksspartak) June 23, 2017
Кидайте свои UIN, как говорится
Рамзан Кадыров позвал Павла Дурова и Роскомнадзор обсудить Telegram в Грозном— #MDK (@mudakoff) June 23, 2017
В каком-нибудь подвале
Клименко советует использовать ICQ вместо Telegram.— игорь гудвин (@pangoodwin228) June 23, 2017
..и конфетти вместо туалетной бумаги.
Есть гениальная идея для Дурова. Нужно переименовать Телеграм в Ахмат и тогда никто не посмеет его заблокировать.— Шымми (@YungShimmie) June 23, 2017
Пользователи социальных сетей поддерживают Дурова. Особенно после того, как Роскомнадзор 22 июня временно заблокировал российский домен поисковика Google.
Павел Дуров ответил на заявление РКН о блокировке Telegram pic.twitter.com/PakVZAIE9n— Денис Бутенко (@DyosDV) June 23, 2017
Я к вам пишу – чего же боле?— Сергей Д (@sd0107) June 23, 2017
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Жаров Дурову
Переживаю за отношения Дурова и РКН больше, чем за свои.— Санька (@stolb) June 23, 2017
РКН пригрозил заблокировать самый популярный среди россиян мессенджер - рот.— Bob Farber (@Bobchensk) June 23, 2017
Глава Роскомнадзора обратился к владельцу Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о пользователях Telegram под угрозой блокировки pic.twitter.com/pji65drujm— Георгий Албуров (@alburov) June 23, 2017
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство так и не получило ответа от Павла Дурова по поводу возвращения стены.— Hadson (@SupaHadson) June 23, 2017
RE: FW: ОТВЕТ[2]: RE: RE: Дуров, это Роскомнадзор, ответь— гипермаслина (@SimonKostin) June 23, 2017
Когда Жаров прислал смс, что скоро Телеграм заблокируют. pic.twitter.com/h1ND5QlHja— NeuroKitten (@StepanovIN) June 23, 2017
Фото в анонсе: Albert Gea / Reuters / Scanpix / LETA