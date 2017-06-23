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ICQ вместо Telegram, конфетти вместо туалетной бумаги: реакция соцсетей на перепалку Жарова и Дурова

Meduza
15:13, 23 июня 2017

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня написал открытое письмо основателю Telegram Павлу Дурову, в котором заявил, что «время истекает» и мессенджер должен зарегистрироваться в России — чтобы его не заблокировали. Дуров ответил Жарову, что угроза блокировки мессенджера «выглядит как некий саботаж государственных интересов». На этом дискуссия Дурова и Жарова не закончилась: чиновник заявил, что Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам» и «игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

Письмо Жарова прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пригласил Дурова и Жарова на переговоры в Грозный. Также по теме высказался советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. По его мнению, самый популярный мессенджер в России — ICQ, и у россиян не будет проблем, если Telegram заблокируют.

Пользователи социальных сетей поддерживают Дурова. Особенно после того, как Роскомнадзор 22 июня временно заблокировал российский домен поисковика Google.

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Фото в анонсе: Albert Gea / Reuters / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Albert Gea / Reuters / Scanpix / LETA