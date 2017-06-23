ICQ вместо Telegram, конфетти вместо туалетной бумаги: реакция соцсетей на перепалку Жарова и Дурова

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня написал открытое письмо основателю Telegram Павлу Дурову, в котором заявил, что «время истекает» и мессенджер должен зарегистрироваться в России — чтобы его не заблокировали. Дуров ответил Жарову, что угроза блокировки мессенджера «выглядит как некий саботаж государственных интересов». На этом дискуссия Дурова и Жарова не закончилась: чиновник заявил, что Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам» и «игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

Письмо Жарова прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пригласил Дурова и Жарова на переговоры в Грозный. Также по теме высказался советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. По его мнению, самый популярный мессенджер в России — ICQ, и у россиян не будет проблем, если Telegram заблокируют.

Советник президента по развитию интернета говорит, что сейчас самый известный мессенджер - это ICQ.



Кидайте свои UIN, как говорится — Макс (@maksspartak) June 23, 2017

Рамзан Кадыров позвал Павла Дурова и Роскомнадзор обсудить Telegram в Грозном



В каком-нибудь подвале — #MDK (@mudakoff) June 23, 2017

Клименко советует использовать ICQ вместо Telegram.

..и конфетти вместо туалетной бумаги. — игорь гудвин (@pangoodwin228) June 23, 2017

Есть гениальная идея для Дурова. Нужно переименовать Телеграм в Ахмат и тогда никто не посмеет его заблокировать. — Шымми (@YungShimmie) June 23, 2017

Пользователи социальных сетей поддерживают Дурова. Особенно после того, как Роскомнадзор 22 июня временно заблокировал российский домен поисковика Google.

Павел Дуров ответил на заявление РКН о блокировке Telegram pic.twitter.com/PakVZAIE9n — Денис Бутенко (@DyosDV) June 23, 2017

Я к вам пишу – чего же боле?

Что я могу еще сказать?

Теперь, я знаю, в вашей воле

Меня презреньем наказать.

Жаров Дурову — Сергей Д (@sd0107) June 23, 2017

Переживаю за отношения Дурова и РКН больше, чем за свои. — Санька (@stolb) June 23, 2017

РКН пригрозил заблокировать самый популярный среди россиян мессенджер - рот. — Bob Farber (@Bobchensk) June 23, 2017

Глава Роскомнадзора обратился к владельцу Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о пользователях Telegram под угрозой блокировки pic.twitter.com/pji65drujm — Георгий Албуров (@alburov) June 23, 2017

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство так и не получило ответа от Павла Дурова по поводу возвращения стены. — Hadson (@SupaHadson) June 23, 2017

RE: FW: ОТВЕТ[2]: RE: RE: Дуров, это Роскомнадзор, ответь — гипермаслина (@SimonKostin) June 23, 2017