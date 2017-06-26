ФСБ: теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram

Федеральная служба безопасности объявила, что теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля был подготовлен с помощью мессенджера Telegram.

Как говорится в пресс-релизе ФСБ, у спецслужбы есть «достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

В ФСБ добавили, что международные террористы «тотально» используют мессенджеры для «конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы». Наиболее активно, по версии ведомства, террористы используют именно Telegram, где есть «возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

При этом в ФСБ никак не прокомментировали ситуацию с возможной скорой блокировкой Telegram в России, о которой ранее предупредил Роскомнадзор.