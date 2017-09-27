Российские власти против шифрования в Telegram. В одной картинке

27 сентября стало известно, что ФСБ еще в июле потребовала от Telegram предоставить им ключи для декодирования сообщений пользователей. Обязанность предоставить ключи у сервиса появилась, когда он зарегистрировался в реестре распространителей информации. Перед регистрацией глава Роскомнадзора Александр Жаров в эфире «Вестей» заявлял, что читать переписку пользователей никто не собирается, а власти хотят просто включить Telegram в реестр. В случае отказа Жаров пригрозил заблокировать сервис в России. Формально Роскомнадзор действительно отвечает только за регистрацию и не участвует в запросах правоохранительных органов о выдаче информации.



